Haotično veče na velelepnom imanju u Šimanovcima.

Kao i svakog petka, sinoć su se u "Zadruzi" odigrale nominacije. Voditelj Darko Tanasijević je ušao u Belu kuću, kako bi takmičari četvrte sezone najgledanijeg rijalitija u regionu mogli da nominuju nekog od potrčaka ovonedeljnog vođe Kristijana Golubovića - Draganu Mitrović ili Mišela Gvozdenovića.

Nominacije su imale zanimljiv početak. Naime, Miljana Kulić je odlučila da jednom za sva vremena stavi tačku na priču sa Mišelom, koga je nazvala lošim čovekom.

O MIšelu sve znate, ne želim da se ponavljam, stojim iza svega što sam rekla, shvatila sam da pravdu ne možeš da isteraš, osobu ne bih komentarisala, nebitan mi je. Kad mi je dosadno, malo se pozabavim njime, ali to se baš retko dešava. O njemu mislim sve najgore, nadala sam se poligrafu, ali nije omogućen. Što se Dragane tiče, nismo u specijalnim odnosima, imamo normalan vid komunikacije. Ona se sada okrenula nekim drugim ljudima. Draganu ću ostaviti, a dotičnog poslati, to je najmanje što mogu da uradim. Meni nije bio cilj da se svađam ovde, nego da se šalim, zato sam i tražila zadatak sa Mišelom. Sve što se desilo pre sedam godina, to je mladost-ludost. On je loš čovek, ovde se folirao - rekla je Miljana, koja je nominovala pevača.

Naredni šok se desilo tokom izlaganja Milana Jankovića Čorbe. On je odlučio da sačuva Draganu, a u izolaciju pošalje Mišela, zbog toga što je smatrao da je Mitrovićka lojalnija pabu, nego što je to bio pevač.

Dragana je dosta histerična, sve završava suzama, nije ovde pokazala nemoral, poštuje roditelje, kod nje ću ići da probam puževe o kojim stalno priča. Pokazala je da je odana i verna pabu, sve najbolje joj želim i voleo bih da uspe u svom poslu. Što se Miška tiče, od samog starta je bio sa nama u pabu, bili smo vezani i bliski, družili smo se, uz Mišela sam bio od samog početka. Za mene će on uvek biti deo paba, nije trebalo da ga napusti, jer smo dosta lepih trenutaka imali. To je ono što zameram Mišelu. Uvek sam želeo da pab ostane Kristijan-Čorba-Mišel. Inače je jako kvalitetan drug, brižan je, nije u nekom našem fazonu, ali je malo hladniji, nije imao energiju, nije kreativan. Mišela ću samo zbog toga poslati u izolaciju - iznenadio je Čorba.

Bivša Mišelova devojka Mina Vrbaški se pokajala zbog svog ponašanja prema pevaču.

Žao mi je što sam svoje neke probleme i lične frustracije, ispoljila u odnosu sa njim. Na pogrešnoj osobi sam to ispoljila. Nije bilo vezano za njega uopšte, nego sam imala svojih problema sa strane. Znam koliko mi je prijalo, i koliko su mi odgovarale neke stvari. I njega ne mogu da pošaljem, jer je on bio moj izbor ovde

Kristijan Golubović nije štedeo reči dok je opisivao Mišela. Ponovo ga je nazvao Judom, a zatim i nominovao za izbacivanje, kao što je to uradio i Čorba.

Mišela poredim sa Judom. On je takav, nema energije, njegove mane meni lično smetaju. Ja sam njega uvlačio u svaku priču da bismo ga animirali. On lepo peva, ali ja ne mogu da ga zamislim kao gospodina, ali ona mene podseća na sve. Ja njega nikada nisam terao da opere pab, njemu sam to govorio preko sprdnje, ali ga nije zanimalo. Mišel mi je pun mana, i tako se i ponašao, Gaga je moja čistunica, pabovka posle toliko vremena , vredna, radna i za svaku pohvalu. Ona je uvek u našim srcima jer je vredna, i nominujem Mišela.

Iako su nekadašnji Mišelovi najbliži prijatelji nominovali njega, većina zadrugara odlučila se za Draganu, te je tako ona postala prva takmičarka nominovana za izbacivanje ove nedelje. Zadrugarka je priznala da je očekivala mnogo lepše reči od svojih cimera, a poručila im je da nije folirant, kao što je većina takmičara reklo, već da je emotivac i da zbog toga često plače.

Mišel se, kao i Dragana, obratio zadrugarima nakon nominacija, pa poručio da su ga najviše razočarali Kristijan i Čorba.

Bilo je i lepih i manje lepih komentara. Jako me je razočarao Kristijan. Pi*ka nisam bio, ali mislim da sam ispao čovek i fer u nekim stvarima. Ja bih moju porodicu branio životom. Smatram da prijatelj za prijatelja najmanje treba da uradi tako nešto. Čorba me je takođe razočarao, ja pab nisam napustio zbog Kristine, već zato što nisam hteo da dozvolim da me onako ponižava, vređa, omalovažava. Ja nikad nisam pomenuo obojicu u nekom negativnom kontekstu - istakao je Mišel.

Došlo je vreme i da zadrugari saznaju koga je publika nominovala ove nedelje. Darko Tanasijević je podigao troje zadrugara koji su protekle nedelje imali najmanje SMS glasova, a to su bili Jovana Ljubisavljević, Anja Todorović i Fran Pujas. Posle nekoliko trenutaka neizvesnosti, Tanasijević je saopštio da u duel za izbacivanje sa Draganom ide Anja. Podsetimo, njen dečko Jovan Cvijetić Cvele je prošle nedelje napustio imanje.

Pre nego što je počela emisija "Igra istine", došlo je do drama u spavaćoj sobi. Naime, Sanja Stanković je želela da zauzme krevet pored Franovog, a on se uplašio da će kod nje dolaziti Filip Car, naročito kad je pod dejstvom alkohola, pa se iznervirao i pobunio. Zadrugari su mu poručili da nije na njemu da odluči ko će gde da spava, a čak je i Ša odlučio da se premesti.

Nakon "Nominacija", počela je i "Igra istine", a na samom početku Aleksandra Nikolić je negirala da je bila sa Stefanom Karićem kada je bila kod njega na bazenu. Ona tvrdi da je tamo bila sa svojim dečkom, kao i da između Stefana i nje nije bilo ništa više od prijateljstva. Zadrugari pričaju da u Beloj kući postoji još jedna zadrugarka koja je bila sa Karićem, a za koju još uvek nije otkriveno, te je zbog toga Aleks dobila ovo pitanje.

Potom je usledila drama koja je trajala skoro celu noć - sukob Filipa Cara i Čorbe. Car je priznao da su mu mnoge stvari kod repera smetala, a naročito se osvrnuo na to kada je Čorba komentarisao njegov odnos prema Mini Vrbaški. Reper je izneo sumnju da je Car ljubomoran na njega, a najviše zbog toga što njega sve bivše devojke hvale, dok Filipa pljuju. Car je tada zapretio Čorbi.

Car je nastavio da govori Čorbi da je folirant, a reper je nastavio da veliča sebe i spušta Filipa. Car je ponovio svoje pretnje, a Čorba ga je provocirao i nazivao "Medom mačkicom". Mina se sve vreme smejurila, zbog čega je Filip dodatno izgoreo.

Car je tu odlučio da izvređa bivšu, pa je postavio pitanje Marku Đedoviću.

Zašto ja konstantno imam svađe sa ovom ku*vom (Minom)? Da ona ima potrebu da izazove to? Ona se sad smeje, daje gas sa stola, pa mi sedam puta je*ala mater, dok je Aleks išla za nama - rekao je Car.

Pa puši ku*ac. Tako će tebe u šu*ak da je*e svako. Kako te nije sramota? Ja znam kako je on reagovao kad je došao, a ti ćeš biti u zatvoru, klošaru - vikala je Mina.

Sve i da ti se obrati, rekao si da nećeš da pričaš sa njom. Ali danas se desila ta situacija. Razlozi su vaši bezobrazluci, ali kod vas postoji ta opsesivna potreba, ali to se leči. To je potreba da na bilo koji način komunicirate, to nije ljubav. A ona ima bezobrazluk. Ti voliš sa njom da pričaš. Ti bi njoj preko svega prešao, a ona ne. To su razlike kod vas. Tebi nije dobro kad ne pričaš sa njom, pa makar se i svađali - dodao je Đedović.

Đedović je zatim podigao Stefana Karića i upitao ga da li je Tara Simov devojka sa kojom je on bio, pošto se o tome ranije spekulisalo.

Jelena Pešić može da posvedoči da li sam imao nešto sa Tarom. Zamolio bih i Natašu Šaviju da se obrati - rekao je Karić, koji je podigao Lepog Miću:

Karić je želeo da sazna šta Mića misli o sukobu Cara i Čorbe.

Kako gledaš ovaj sukob između Čorbe i Cara, odakle ova mržnja ili je to namerno zbog Kristijana, da bi skočio zbog Čorbe? - pitao je Karić Lepog Miću.

Smatram da je taj sukob zbog devojaka. Čorba je neko ko je šutnuo svaku i ponizio, Car plače za njima. A Kristijan je paravan za sve. Čorba je bio smireniji, iskusniji i pametniji, a Car je sedam puta rekao da ga udari. Ja sam imao sa njim tri svađe, on je zaćutao kad je shvatio da nije u pravu. A ova svađa je bila najiskrenija u Zadruzi. Car danas od tri sata priča samo sebi. Rekao je rekao o Čorbi sve ono što misli, a boji se da napadne Čorbu jer će skočiti Kristijan da ga brani - zaključio je Mića.

Kristijan je tokom "Igre istine" svoju pažnju više posvetio Miljani Kulić, nego svojoj ljubavnici Kristini Spalević, koja je imala svoju ispovest. Ona je rekla da prvi put u životu ovako voli nekoga, da se zaljubila, kao i da se ne oseća loše zbog ljubavi koju oseća prema Kristijanu, već zbog komentara koje dobija.

Vrlo brzo se i završila "Igra istine", a zadrugari su razgrabili picu koju je kao nagradu poslao Veliki šef. Kristina je ranije otišla do hotela, što je začudilo i iznerviralo Kristijana.

Apsolutno nisam zaslužila tvoje takvo ponašanje. Odvratno izgleda da spavaš sa mnom i tako me vređaš. Nisi imao razlog da me napu*avaš za stolom. Nije me normalno, vređaš me. Nikad nisam spuštala loptu, i sad moram i opet je*em samu sebe u mozak - pričala je Kristina.

Šta treba neko da reguje što smo ti i ja u kombinaciji - odgovorio je Kristijan, što je pevačicu rastužilo i razbesnelo.

A mi smo u kombinaciji, sve mi je jasno - rekla je pevačica.

Spavaću u pabu noćas, sutra izlazimo odavde - rekao je Golubović.

Nakon ovoga, Kristijan i Kristina su imali nekoliko vrelih akcija pomirenja. Prva je bila u tuš kabini.

Zadruga 4 - Kristina i Kristijan u raznim pozama ispod tuša - 29.05.2021. pic.twitter.com/YMXTnUZdAf — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 29. мај 2021.

Zatim je došlo do akcijanja u krevetu, a kada im to nije bilo dovoljno, prešli su u štek u kupatilu, koji su sami napravili.

Zadruga 4 - Kristijan i Kristina odlučili da nastave sa seksom u kupatilskom šteku - 29.05.2021. pic.twitter.com/4MrdDKsR2m — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 29. мај 2021.

Zadruga 4 - Žestoki seks Kristijana i Kristine u kupatilskom šteku - 29.05.2021. pic.twitter.com/xrbeFVVskA — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 29. мај 2021.

Posle tri vrele akcije, došlo je do nove drame. Kristina je zamerila Kristijanu uvrede i to što joj ne posvećuje pažnju, a on je počeo da ljubomoriše zbog toga što je ona u jednom trenutku sedela blizu Filipa Cara, sa kojim je imala nešto na početku svog učešća.

Njih dvoje su se posvađali, a Kristina je odlučila da raskine sa Kristijanom, zbog toga što nije prestajao da ljubomoriše.

Ipak, raskid je bio kratkog daha. Ovo dvoje zadrugara su se pomirili, razmenjivali nežnosti, a zatim i zaspali zagrljeni.

U Beloj kući je nekoliko trenutaka pre toga došlo do druge drame, kada je Nenad Lazić Neca zamolio Minu Vrbaški da mu stavi kremu i izmasira ga, a sve je trebalo da se desi blizu kreveta Bore Santane. Bora je izgoreo i zabranio Neci da to radi, zbog čega se digla frka. Matora se umešala i rekla Neci da je bezobrazan, a zatim ga je Ana Bulatović oterala i rekla mu da ide na svoj krevet.

Autor: M. P.