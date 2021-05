Ovo se ne propušta!

Roditelji Kristine Spalević prvi put oglasili su se za emisiju ''Ekskluzivno'', koju će gledaoci imati priliku da gledaju u ponedeljak na televiziji Pink. Naime, oni su konačno izneli svoj sud po pitanju ćerkine veze sa oženjenim Kristijanom Golubovićem u rijalitiju ''Zadruga''.

Kristinin otac istakao je da su emocije njegove naslednice prema Goluboviću iskrene, te da ne može da joj zabrani vezi sa njim.

- To što Kristina radi, to je nešto što svi radimo i jedini njen greh je to što je radila na TV-u. Kristina nije nikome naudila, dokle god su tu emocije, moje moralne predrasude su totalno nebitne. Video sam da se zaljubila. Ja ne mogu da joj zabranim... Šta da radim, da je vežem, da je prijavim policiji? Ona nije nikome naudila, žao mi je njegovog braka... - kaže Kristinin otac, a on i njegova supruga, Kristinina majka, govorili su i o slučaju bolesnog sina, inače zadrugarkinog brata, a detalji koje su izneli mnoge će dovesti do suza.

- To su teške teme, mi se nekako nosimo sa tim, stalno smo u pokretu... Mi smo se 13 godina borili, on je sada kategorisan kao stopostotni invalid. Vreme kada se razboleo bilo je užasno. Većinu lekova smo kupovali, ono što je naša greška je što smo odbijali neke savete stručnjaka. Bilo nam je teško da prihvatimo da naše dete bude u nekoj ustanovi. Sve što smo imali prodali smo i dali za njegovo lečenje, čak smo i kuću prodali. Sve smo uradili u pokušaju da pomognemo detetu, svesni da možda nećemo uspeti - otkrili su roditelji zadrugarke.

Veliki intervju sa roditeljima Kristine Spalević imaćete priliku da pogledate u emisiji ''Ekskluzivno'' u ponedeljak, 31. maja!

Autor: M.K.