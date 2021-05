Maja ni ne sluti na kakav se potez odlučio njen otac!

Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, ne može više da podnese da gleda svoju naslednicu kako se svađa, preživljava emotivne slomove i miri se sa Markom Janjuševićem Janjušem, te se odlučio na potez koji će šokirati sve, a posebno njegovu ćerku. Naime, nakon najsvežijih dešavanja u ''Zadruzi'' - današnjeg ponovnog pomirenja Maje i Janjuša odlučio se da ih kazni u svom stilu, a, kako smo saznali od izvora bliskog porodici Marinković, Taki je ovog puta pobesneo kao nikad do sada.

Taki je, kako saznajemo, uveren da Janjuš sve radi kako bi se dokopao Majinih para, te je počeo da rasprodaje imovinu, tačnije zemlju koju poseduje porodica Marinković, a krenuo je od vrednih placeva na opštini Voždovac. Taki za veći plac traži skoro milion evra!

- Takiju je prekipelo, ne zna više šta da očekuje ni od rođene ćerke, a kamoli od tog Janjuša. On je siguran da Janjuše hoće da se dokopa bogatstva njegove porodice preko Maje, pa je rešio da rasproda vrednu zemlju koju poseduje njegova porodica. Danas je stavio placeve na prodaju. Kad je video da se se oni ponovo pomirli, poludeo je... Ne može prosto da veruje šta se dešava sa njegovom ćerkom i i više ne veruje nikome. Traži za veći plac skoro milion evra. A to je samo početak. Planira još da rasprodaje i da novac drži na sigurnom, strahuje od Janjuševih namera i smata da je to trenutno najbolja odluka - kaže naš izvor, a mi smo kontaktirali Takija kako bismo proverili istinitost saznanja do kojih smo došli.

- Istina je da sam stavio dva placa na prodaju. Neću da otkrivam sada moje razloge, ima ih više. Samo ću reći da mi ne pada na pamet da teško stečenu imovinu moje porodice jednog dana proćerda neki lezilebović, neradnik i oportunista kao što je Janjuš. Samo gleda da se prikači Maji, sve on radi iz čiste koristi, samo moja ćerka to nikako da shvati - poručio je besan Marinković u jednom dahu za Pink.rs, a kako će Maja reagovati na ove poteze svog oca, ostaje da vidimo.

Autor: M.K.