BIVŠI ULETEO U RESTORAN I POTEGAO PIŠTOLJ NA SLAĐU DELIBAŠIĆ! Pevačica iznela šokantne detalje: 'Sav se tresao i mlatio rukama!' (FOTO)

Skandal!

Pevačica Slađa Delibašić, iako svoj privatni život ne eskponira, izjavila je u subotnjem "Magazinu In" da je pronašla pravu ljubav.

Pre dve decenije razvela se od densera Đoleta Đoganija, s kojim je ostala u dobrim odnosima.

Slađa je pre nekoliko godina otkrila da njen bivši dečko Igor Matić nije mogao da prihvati da je njihova veza završena, pa je u naletu besa potegao vatreno oružje na nju i njenog tadašnjeg dečka.

- Vanja i ja smo bili na večeri sa mojom ćerkom Silvijom i Igor je upao u taj restoran i potegao pištolj. Sav se tresao, mlatio rukama i onim pištoljem čas ka meni, čas ka Vanji. Povređena sujeta je bila u pitanju, koja je mogla da dovede do tragedije. Moja Silvija je u jednom trenutku uletela između njih dvojice i telom se postavila da zaštiti Vanju. Video sam ja da neće on da puca. Mogla sam da napravim scenu, ali to nije bila poenta. Ne možeš se igrati sa životima toliko ljudi - rekla je ona svojevremeno.

Autor: M.M.