I DALJE JE U ŠOKU! Ljuba Perućica progovorio o svemu što se dogodilo njegovoj supruzi kada su je snimali u kabini, slučaj prijavljen policiji!

Nije im svejedno!

Katarina Kolozeus, žena pevača Ljube Perućice, doživela je ogromnu neprijatnost u jednom tržnom centru kada je videla da je snima kamera dok isprobava garderobu u kabini. Ljuba je i dalje u šoku zbog onoga što se desilo njegovoj supruzi.

- Moja supruga je bila u prodavnici i kada se presvlačila ugledala je iznad kabine kružnu kameru. To ju je razbesnelo, izašla je i tražila je odgovor od radnika zašto stoji kamera na mestu gde se hiljadu ljudi presvuče. Radnik joj je odgovorio da to nije kamera, a to je nju je razljutilo jer su je pravili ludom. Tražila je menadžera a onda su priznali da je to kamera, ali da ona ne snima, nego kasu, usmerena je na drugu stranu... - priča Ljuba i dodaje:

- Tražila je da vidi snimak i u toj svađi je tražila i policiju, a oni su doveli nekog radnika koji je u zaštiti. To nije bilo dovoljno, pa je supruga otišla u policijsku stanicu. Ovih dana smo dobili odgovor da treba da se javimo zaštitniku građana. Ne možemo da tvrdimo da je ta kamera snimala nju dok se presvlači, ali svakako nije smela da stoji tu. Neko bi mogao da iskoristi pristup toj kameri i da gleda te ljude koje dođu tu da se presvlače. Ako snima nešto drugo onda treba da stoji i na drugom mestu.

Autor: N.V.