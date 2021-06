Sve puca! ISPLIVALA NIKAD VIĐENA FOTOGRAFIJA SA VENČANJA VESNE ZMIJANAC I KEMIŠA! Muzičari u zanosu strasti šokirali sve! (FOTO)

Mladi i zaljubljeni!

Harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš i pevačica Vesna Zmijanac osamdesetih godina bili su u braku koji je trajao tri i po godine.

Sada je na jednoj Instagram stranici isplivala njihova fotografija sa venčanja, a pevačica je tada dosta drugačije izgledala, kao i Kemiš.

Naime, ona je imala tada popularnu frizuru, plavu kosu i lokne, dok je on takođe imao dužu kosu i mnogo manje kilograma.

Danas, harmonikaš je u višegodišnjem braku sa Vesninom koleginicom Zoricom Brunclik.

- Za mene su to bile lepe godine. On je bio sjajan suprug, ali naš brak nije imao perspektivu. Sve što je lepo kratko traje i brzo prođe. Bio je to jedan turbulentan period u našim životima. Bili smo mladi i ostala je lepa uspomena - rekla je pevačica jednom prilikom.

S druge strane, Miroljub imo svoju verziju bračnog života s „kraljicom tuge“.

- Vesna i ja smo se rastali kao ljudi. Nakon razlaza imao sam svoj stan, vodeni krevet i brojne devojke. Nije mi padalo na pamet da se vezujem. Nakon nekog vremena u moj život ušla je Zorica i unela neku drugu dimenziju. Moja sadašnja žena me nije otela Vesni, već sam tada sam odlučio da odem - objasnio je Kemiš u jednom intervjuu.

Autor: M.M.