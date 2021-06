NAZIVAJU JE ŽENOM FUDBALERA! Kija Kockar nema mira nakon fotografije sa dečkom! Sad su je UDALI, a njena reakcija će vas ŠOKIRATI! (FOTO)

Ni sama ne može da veruje!

Kristina Kija Kockar nije mogla da veruje šta vidi kada je uzela telefon u ruke. Naime, njena fotografija je završila na jednoj stanici koja je posvećena - ni manje ni više nego - ženama fudbalera.

Na ovoj stranici je Kija predstavljena kao supruga Miloša Dimitrijevića Čave, dok je sve to ispraćeno komentarom da je on "po mnogima pravi srećnik jer je baš on uspeo da osvoji njeno srce".

"Umirem od smeha", kratko je poručila Kockareva koju je, po svemu sudeći, veoma zabavilo to što su je administratori stranice već "venčali".

Autor: M.M.