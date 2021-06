Uskoro se navršava pola godine, otkad nas je napustio legendarni Džej, a njegovi najbliži još ne mogu da podnesu gorku istinu da njega više nema.

Muzička legenda Džej Ramadanovski preminuo je 6. decembra prošle godine, a uskoro se navršava pola godine, otkad više nije među nama. Kum i blizak prijatelj Ramadanovskog, klavijaturista i pevač Zoran Jagodić Rule za Pink.rs otkrio je kako porodica pokojnog pevača živi šest meseci nakon njegove smrti, kako su obeležili njegov nedavni rođendan, ali i kako je pandemija korona virusa uticala na njegovo zdravstveno stanje i prerani odlazak.

- 29. maja smo izašli na njegov grob, bio mu je rođendan, bili smo svi zajedno. Okupili smo se mi najbliži, njegove ćerke, ja, Andrijana, bili su i kumovi i prijatelji s Dorćola. Malo smo se ispričali, podsetili nekih stvari. Posle toga smo otišli na ručak kod prijatelja i prisetili se nekih naših dogodovština sa našim Džekijem. Bio je blizanac u horoskopu, uvek veseo, razdragan, dobar po duši. Bez Džeja je svakog dana sve teže i teže. I dalje očekujemo da će se pojaviti odnekud, pozvati, on je bio tako nepredvidiv, pozitivac. Uvek spreman za šalu - počinje Rule priču i dodaje:

- Džej mi fali prvenstveno kao prijatelj, kao drug... Njemu sam uvek mogao da se poverim, da mu kažem kakav problem imam, bio je uvek tu da me sasluša. Znao je da me podrži, da me posavetuje... - kaže Rule za naš portal i otkriva koje Džejeve kolege su uvek tu za njegovu porodicu i nakon njegove smrti.

- Pejović, Lukas i braća Matić su uvek tu šta god da treba Džejevoj porodici, meni... Uvek bi pomogli, oni su rasli uz njega - rekao je pevačev kum i otkrio šta je Džejeva ćerka odlučila da uradi u njegovu čast.

- Marija je veoma talentovana, ljubav prema muzici je nasledila od oca. Odlučila je da uplovi u muzičke vode i gradi karijeru, sada samo treba da joj nađemo pravac. Radi na karijeri, želi da kroz pesme suzbije svoju bol za pokojnim ocem, zna da bi on bio srećam da je vidi uspešnu u muzici i da bi je podržao - kaže Rule i otkriva koliki nedostatak se oseća na Dorćolu, nakon Džejevog preranog odlaska.

- Džej je stalno sedeo u toj kafani u Cara Dušana, i bilo je tu nekih mesta u Strahinjića Bana koja smo voleli da obilazimo. Džej je mogao da uđe u koju je god hteo kafanu, sva vrata su mu bila otvorena. Nije mu bilo baš zabranjeno da konzumira alkohol, niti je on preterivao. Svi su ga u kraju poznavali, ljudi su bili prisni sa njim, on je jednostavno bio takav, srdačan sa svima. U kraju je sve isto, ali našeg Džeja nema. Oseća se ogroman nedostatak, koji nikada neće moći da se nadoknadi. Zamislite kako je tek meni, 25 godina smo bili nerazdvojni - kaže Jagodić za naš portal i otkriva kako je situacija sa koronom uticala na zdravstveno stanje Ramadanovskog.

- Ova situacija sa koronom uticala je na Džeja. On je bio čovek koji je svakog dana navikao da se kreće, druži i odjendom mu je to bilo onemogućeno. Zatvorio se u sobu, nije bio navikao na to. Poštovao je mere, stvarno, nije nigde išao, ali to je bio šok za njega. Mislim, estrada je bila posebno ugrožena, korona je ostavila veliki trag. Džej nije više imao poziva, sve je stalo. Pa onda i to što ne možeš da se krećeš, sediš kod kuće, jedeš. To sve je veoma uticalo na Džejevo stanje... Nećemo ga zaboraviti, sprema se i knjiga i film o njemu, ostaće da živi među nama zauvek - poručio je pevačev kum za Pink.rs.

Autor: M.K.