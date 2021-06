Haos!

Kako je portal Pink.rs prvi pisao, suprug pevačice Tanje Savić, Dušan Jovančević, rešio je da podnese zahtev za razvod braka.

- Predao sam papire za razvod. Vreme je da se ovo završi. Toliko od mene, pozdrav - kratko je prokomentarisao Dušan za Pink.rs.

Sada se za domaće medije oglasila i Tanja Savić.

- O Bože, mučenik! Nije on to uradio prvi, već ja. On je sad promenio priču, počeo je da mi se ubacuje u razgovor sa decom i govori: "Ja sam tebe ostavio", nisi ti mene, valjda je toliko povređen da ne može da prihvati činjenicu da sam ja njega ostavila, da radi ovo što radim, vraćam decu, valjda ne može da podnese, pa da me navede na svoju vodenicu. Nije on ništa podneo, sve sam to ja podnela prva - rekla je ona.

Autor: N.V.