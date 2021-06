'SVE ŠTO MI SE DOGODILO ME JE TRGNULO' Jelena Kostov posle pet meseci progovorila o povredi koju je doživela i koliko joj je to promenilo život

Izborila se.

Pevačica Jelena Kostov je, posle dužeg vremena, progovorila o povredi koju je doživela pre pet meseci, a zbog čega se nije pojavljivala u javnosti niti oglašavala.

- Super sam sada, sve se završilo. U ovom vremenu kada je sve mračno, želela sam da izbegnem sve to što mi se dogodilo. Super sam sada, nasmejana, sve je u redu. Nema posledica, ozbiljna je povreda bila, prošlo je 5 meseci, ali sada sam dobro - rekla je ona i dodala:

- Svaka situacija u životu nosi neku poruku, ostanemo jači. Sve to što mi se dogodilo me je trgnulo, sada sam neka druga osoba, ne dozvoljavam stvarima koje su nebitne da me iznerviraju.

Autor: N.V.