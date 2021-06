POBEDNICA ZADRUGE UPECALA FUDBALERA?! Nemanja Radonjić smuvao Ivu, ljubili se nasred kafane - evo detalja

Izvor: Blic, Foto: Instagram Printscreen, TANJUG/ANDREAS GORA/DPA VIA AP | |

Ima neka tajna veza?!

Pobednica treće "Zadruge" Iva Grgurić je, sudeći po glasinama, ponovo zaljubljena! Naime, atraktivna Hrvatica je neko vreme posle raskida sa Filipom Đukićem bila solo, a sada se šuška da je osvojila srce fudbalera Nemanje Radonjića.

- Iva je bila u jednoj kafani sa društvom, a sa njom je bio i fudbaler Nemanja Radonjić. Njih dvoje su celo veče bili vrlo prisni, prvo su uglavnom ćaskali i smeškali se jedno drugom, a nakon nekog perioda su se opustili i postali vrlo prisni. Nemanja je grlio dok su zajedno igrali, a u jednom trenutku su počeli da se ljube naočigled svih pristunih gostiju. Nije im setalo što ih svi gledaju, te je bilo jasno da su u emotivnoj vezi - navodi izvor koji se našao na licu mesta te dodaje:

- Iva je bila jako raspoložena, takođe se nije ustručavala da zagrli Nemanju i često mu je nešto šaputala na uvo i zadovoljno se smeškala. Upravo zato je delovalo da je ponovo zaljubljena i da više ne želi da krije da je upravo mladi fudbaler osvojio njeno srce.

Inače, Nemanja Radonjić trenutno igra za fudbalski klub Herta iz Berlina, gde je na pozajmici iz Olimpik Marselja. On je trenutno na odmoru u Beogradu, jer se završila Budes liga, te svoje slobodno vreme koristi da se opusti sa društvom i izađe u provod.

- On je već neko vreme u našoj prestonici, a prvenstveno je doputovao zbog svadbe Aleksandra Mitrovića, gde je bio gost. Nemanja je poznat kao veseljak, te kada je u Beogradu uživa da izađe u klubove i provede se sa društvom. S obzirom na to da trenutno zarađuje lep novac za svoj angažman, on se takođe ne libi da često čašćava društvo u izlasku, te je tako bilo i ove večeri, kada je razmeljivao poljupce sa Ivom - ističe izvor blizak fudbaleru.

