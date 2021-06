Ovo sigurno niste znali!

Devedesetih godina prošlog veka nastali su neki od najvećih domaćih hitova, koji se i danas rado slušaju i pevaju. Međutim, malo je onih koji znaju da su iza glasova nekih grupa i pevačica zapravo stajale 'žene iz senke'.

U tadašnje vreme pevačice koje su se najviše isticale u tome da su pevale umesto nekog drugog bile su Marija Mihajlović, Ivana Peters, Aleksandra Radović i Tanja Jovićević.

Primera radi, pesmu "Dačo, volim te", koja je bila veliki hit grupe "Duck" otpevala je zapravo Marija Mihajlović, dok je Ksenija Pajčin tada na nastupima samo otvarala usta i đuskala. Marija je, inače, potpisana kao pevačica na albumima onih za koje je pevala, a među njima su "Funky G", "Đogani", "Duck", "Dr. IGGY".

Pevačica Ivana Peters, koja se proslavila u grupi "Tap 011", stoji iza čuvenog hita "Oči boje duge" grupe "Dr Iggy".

- Spoj boje glasa, način na koji sam otpevala i teksta, možda je to dovelo do toga da sada bude kao neka himna. Sada mi sve to deluje naivno i otpevala bih je u potpuno drugačijem aranžmanu. Ja bih to mnogo promenila sada, posle ovoliko vremena - rekla je Ivana svojevremeno za domaće medije.

Za bend "Dobar, loš, zao" pevala je najduže Marija Mihajlović, a danas popularna Aleksandra Radović otpevala je numeru "Bez tebe".

Grupa "Models" tokom godina nekoliko puta menjala je članice, ali najuspešnije su definitivno lepotice iz prve postave koju su činile Mimi Karanović, Ivana Berendika, Sandra Nikolić i Ivana Stamenković. Ipak, slavu su dobile i zahvaljujući tome što je druga pevačica pevala umesto njih.

Reč je o pevačici Tanju Jovićević, ženi moćnog glasa koju je javnost upoznala jop kao članicu grupe "Oktobar 1864". Tanja je pevala brojnim muzičkim zvezdama prateće vokale, a Modelsicama je bukvalno "pozajmila" glas na prvim albumima. Upravo je ova pevačica dobrim delom zaslužna za veliku popularnost ove ženske grupe. Dok je Tanja pevala, njihovo je bilo samo da budu atraktivne i provokativne, a zajedno su bili odličan pogodak.



