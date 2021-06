Đanluka Vaki (52), popularni italijanski milioner i influenser, primio je prošle nedelje u Beogradu drugu dozu vakcine protiv koronavirusa, a potom stao pred kamere TV Pink i u ekskluzivnom intervjuu Ognjenu Amidžiću otkrio zbog čega se odlučio za imunizaciju u Srbiji, ali i otkrio do sada nepoznate detalje iz svog života.

Poznati italijanski plejboj i njegova supruga Šeron (25) i nakon revakcine nose zaštitne maske, po preporuci lekara, a posebno su obazrivi zbog ćerkice.

- I dalje nosimo maske, jer smo se upravo revakcinisali i prošli smo kroz ovu godinu i po, a da nismo bili zaraženi virusom. Kod kuće imamo malu ćerku i jako smo oprezni, jer je ona skoro imala operaciju, i za dve nedelje bi trebalo da budemo 95 odsto otporni i po prognozi lekara moći ćemo da skinemo maske - istakao je Đanluka, koji je za emisiji "Amidži šou" priznao kako je došlo do toga da vakcinu protiv virusa korona primi baš u glavnom gradu Srbije.

Beograd nam je jako blizu, ja sam dobro poznat ovde i volim Srbiju. I inače, u familiji su mi oduvek govorili da sa očeve strane vodimo poreklo iz Srbije. I Šeron, kao američki državljanin, jer imala pravo da traži vakcinu, i u to vreme u Italiji nismo mogli da je nađemo. I onda smo je tražili, a Srbija nas je ljubazno ugostila na fantastičan način i izabrali smo da dođemo ovde. Osećam se kao kod kuće ovde.

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, istakao je da mu je zadovoljstvo što je Đanluka, koji je planetarno popularan, izabrao da vakcinu primi baš kod nas.

- Razgovarali smo sa njim, ne znam koliko puta. Šef kabineta premijera nam je mnogo pomogao. I za nas je čast što je Đanluka u Beogradu. On je popularan širom sveta, mnogo ljudi iz Srbije ga voli, to znate, i to je dobro za nas. Hvala Đanluki i njegovoj ženi Šeron što su ovde. Oni su sada naši državljani i nadam se da će se vratiti u naš grad.

Srpski koreni italijanskog milionera

Ovo, ipak, nije prvi put da je Đanluka u poseti Srbiji.

- Treba da znate da sam ranije 1992. godine, kada je ovo bila Jugoslavija, dolazio sam sa ocem brodom da provodimo leto ovde mnogo, mnogo puta. Tako da sam, još otkad sam bio jako mlad, naviknut da dolazim ovde - istakao je Đanluka, sa kojim se Amidžić našalio da se vidi da ima srpske korene, budući da je zgodan i da ima stila.

Hoću da ti kažem da ne znam tačno da li srpsko poreklo vodimo od dedinog oca, ali uvek su mi govorili da sa očeve strane imamo korene iz Srbije. I moram da kažem da je moja disciplina u životu, jer znate, ono što se pojavljuje na društvenim mrežama deluje površno i blesavo. U realnosti, na društvenim mrežama prikazujete samo prvih deset centimetara vode, ali ispod toga ima mnogo više. I moja disciplina i način da budem konstantan i izdržljiv je jako srpski. Znate, ja sam jak čovek!

"On je strastven muškarac"

Šeron, supruga jednog od najpoželjnijih Evropljana, istakla je u intervjuu za TV Pink da je raduje njegova popularnost.,

- Volim što ga ljudi toliko vole, jer je to zaslužio. On je divan čovek - kaže Šeron i dodaje:

On je jako strastven muškarac i jako je disciplinovan. Tome se jako divim kod njega. Kada nešto želi, on jako naporno radi da bi to dobio. Na primer, zbog svoje karijere kao DJ, vežbao je po ceo dan, po 20 sati dnevno. To daje rezultate i to je ono što ljudi ne vide. Vide rezultate, ali ne vide koliko se on trudi da dođe do toga.

20 miliona Instagram fanova

Đanluku na Instagramu prati više od dvadeset miliona ljudi širom sveta, a za "Amidži šou" otkrio je kako je sve počelo.

- Ono što mislim da je nedostajalo na društvenim mrežama, jer u trenutku kada sam počinjao, to je bilo 2014. godine, komunikacija je bila drugačija i više statična. Bila je bazirana na fotografijama i onda je Instagram dao šansu korisnicima da koriste video. I jednostavno sam rekao sebi da ako mogu da pokažem svoj način života i svoju filozofiju življenja, sigurno će biti uspešno i zabavno. Jer znate na kraju dana, ono što sam postigao je to da sam naterao ljude da se osećaju slobodno da rade ono što žele, a ne ono što društvo želi od njih. Moja uloga je da inspirišem da čovek bude slobodan i svestan činjenice da je život jedan i treba ga živeti punim plućima, uz poštovanje drugih, ali znate plesanje na Instagramu ili pokazivanje vežbi.... - istakao je on, a potom se osvrnuo i na svoj način života, koji prezentuje na Instagramu.

- Kad sam imao 20 godina moj cilj u životu je bio da zaradim novac, kao što je i mnogim muškarcima, pa i ženama. Zaposlene žene su realnost, nekad su i jače od nas. Moj san je bio da zaradim novac, ali novac nikada zapravo nije cilj, već rezultat nečega što sam radio sa strašću. Tako da, kad god me neko pita kako da radi, ja mu kažem da sve radi sa strašću i onda će i novac verovatno doći kao rezultat toga. To je zato što, znaš, ne postoji pravilo za pravljenje novca. Može da postoji energija koja te otvara ka novcu. Nema ništa gore od slanja lažne poruke ljudima. Ja se ne plašim da prikazujem kvalitet svog života, jer pre svega, nemam šta da krijem, pogotovo način na koji sam obezbedio sebi ovakav život. I ja mislim da je iskrenije da pokažem ljudima kako zapravo živim jer ima mnogo ljudi koji pokazuju drugačiji život, jer hoće da budu "moralno ispravni".

Kritike iz Italije

Vest o njegovoj vakcinaciji u Beogradu odjeknula je kao bomba i u italijanskim medijima, gde se suočio sa pojedinim kritikama. Iako najčešće izbegava da odgovara na provokacije, ovaj put nije ostao uzdržan.

Kritikovan sam od strane nekih površnih novinara, da kažemo. I jedan od njih, u Italiji, jer sam došao ovde da se vakcinišem... I, uglavno, ne odgovaram na provokacije, osim kada su jako inteligentne ili jako glupe. U ovom slučaju je bila toliko glupa, da sam morao da reagujem. Bila je toliko glupa da sam završio svoj odgovor sa:"Hvala Bože što imamo vakcinu. Nažalost, moraćemo dugo da čekamo na vakcinu protiv gluposti i neznanja" - objasnio je Đanluka, koji je iskazao i divljenje prema našem proslavljenom Siniši Mihajloviću.

- On mi je dragi prijatelj. Poštujem ga mnogo zbog svega što je uradio. Čak i skoro, boreći se protiv onog što mu se desilo i što je pobedio, možda najtežu bitku svog života.

Autor: D.T.