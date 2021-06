'MALTRETIRAO ME JE, DOVODIO DO PUCANJA' Glumica Tijana Kondić otvorila dušu o Miki Aleksiću: Shvatila sam šta mu je namera...

Tijana Kondić, koja se proslavila ulogom Nataše u istoimenom filmu Ljubiše Samardžića, kaže da je i ona imala neprijatno iskustvo sa učiteljem glume Miroslavom Mikom Aleksićem, koji je dospeo u žižu javnosti kada su ga brojne glumice prijavile za silovanje i seksualno zlostavljanje.

Tijana je, inače, svojevremeno izrazila želju da upiše Fakultet dramskih umetnosti za koji se spremala kod Aleksića koji je tom prilikom prema njoj bio, kako ona tvrdi, vrlo neljubazan i grub.

- Na preporuku Ljubiše Samardžića, otišla sam da razgovaram sa njim o tome da li bi me spremao za prijemni ispit. Bilo je vrlo neprijatno iskustvo. Mislim da je on mene verbalno maltretirao i provocirao i dovodio do trenutka da puknem. Ja sam shvatila šta mu je namera - rekla je glumica, koja je ispričala kako je tekao njen razgovor s Aleksićem.

Ispitivao me je zašto bih želela da se bavim glumom. Rekla sam mu da želim zato što volim i zato što sam do tada imala uspeha u tome. On je rekao da to "nije dovoljno dobar odgovor, jer samo 2% ljudi u svetu radi posao koji voli". Pokušavao je da me isprovocira i govorio mi da gluma nisu samo naslovne strane i da budeš poznata i lepa. Ja sam rekla da to nisam ni mislilai da ne želim tbog toga da glumim. Onda je navodio, neke sada već poznate glumce, koji su kod njega učili, a ja u tom trenutku nisam imala baš visoko mišljenje o njima. Zahvalila sam se i otišla - ispričala je Tijana.

- Sećam se da mi nije bilo jasno šta taj čovek uopšte hoće od mene, a baš te godine je njegova žena Biljana Mašić primala klasu i eto, čudom, ja nisam bila primljena. Da li je to slučajnost ili ne, prosudite sami - zaključila je Kondićeva.

