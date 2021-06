NIKOLA JOKIĆ OŽENIO JE OVU ZANOSNU PLAVUŠU: Voli je još od srednje škole, a čim su otpočeli vezu usledio je PROBLEM! Otkrivamo KO JE ONA! (VIDEO)

Košarkaš Nikola Jokić proglašen je za najkorisnijeg igrača NBA lige. Informaciju su najpre objavili američki mediji, a onda je osvanuo i snimak gde Adam Silver, komesar lige, ekipi Nagetsa govori kako je Jokić MVP. Ipak, o privatnom životu našeg košarkaša malo se zna. On je oženjen Natalijom Maćešić sa kojom je još od srednje škole, a evo kako su se upoznali.

– Preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže. Sve to vreme sam skrivao emocije - ispričao je pre četiri godine Nikola.

Kako je naveo, Natalija najpre nije pokazivala nikakvu rekaciju kada joj je priznao da mu se sviđa.

U periodu kada su počeli da se zabavljaju Nikola je igrao u Srbiji, u klubu Vojvodina Srbijagas, dok je Natalija upisala studije u Americi.

- Išao sam u srednju ekonomsku školu, a Natalija je trebalo da pođe za Ameriku, već je bila upisala psihologiju na “Seminole State Collegeu”. I bukvalno dva meseca pošto smo počeli da se zabavljamo ona je otputovala - ispričao je košarkaš u pomenutom intervjuu.

Nikola i Natalija su se venčali u oktobru 2020. godine u rodnom gradu košarkaškog reprezentativca Srbije, Somboru, a pristup hramu Srpske pravoslavne crkve je, bio pod nadzorom obezbeđenja i samo odabrane zvanice mogle su da priđu dok je obrad crkvenog venčanja trajao.

