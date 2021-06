'PIŠU MI DA SAM GLUPAČA!' Vesna Đogani posle mesec dana otkriva detalje DRAME zbog Đoletovog poljupca sa drugom ženom: 'GAĐAO ME JE KAD SAM GA PITALA DA LI ME VARA!' (FOTO)

Slegli se utisci!

Pevačica Vesna Đogani posle manje od mesec dana otkrila je šta se dešavalo u momentu kada je ceo grad brujao o prevari njenog supruga Đoleta Đogani.

Video, u kome densera ljubi nepoznata ženska osoba, Vesnu je ipak pogodio, te je priznala da je vraćala snimak mnogo puta.

– Oblio me je hladan znoj! Pomislila sam šta je, bre, ovo?! Đole je bio u studiju, pa sam izgorela dok sam čekala da se vrati, jer sam pomislila da su se poljubili. Prvo mi je prolazilo kroz glavu : “Ne, ne mogu da verujem da mi je ovo uradio”, a potom: “Ma nema šanse, ne bi on to meni”, pa onda: “Nikad ne reci nikad, ali da ima tajnu vezu ja bih to osetila”. Ne bi mogao da laže da sedi na dve stolice, jer ne ume da laže, a da se ne spetlja – isričala je Đoganijeva. Posle saznanja da joj je muž možda neveran, ona je jedva čekala da se on vrati kući.

– Kad je došao kući pitala sam: “Da li imaš nešto da mi kažeš?”. Rekao mi je da nema. To mi je bilo dovoljno. Mada, šta ti je moć ubeđivanja. Kada su na TV-u 30 puta vraćali taj poljubac rekla sam mu: “Koliko gladam, sada i ja verujem da te je poljubila”, a Đole je uzeo novine da me gađa i kaže: “Ti nisi normalna” – ispričala je za Informer.

Vesna dodaje i da su je na društvenim mrežama nazivali svakakvim imenima jer je rešila da stane uz supruga.

– Ispod svake objave mi stiže da sam glupo žensko, glupača… ali ne smatram da oni vređaju mene, već da su to njihove frustracije i strahovi. Da me je Đole stvarno prevario ostavila bih ga, ja sam surova po tom pitanju, a i on ne bi ostao sa mnom da ima drugu – smatra Vesna.

Autor: M.M.