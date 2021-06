Odmara od svega!

Dragana Burmazović je važila za jednu od najkulturnijih zadrugarki u Zadruzi 4. Ovom prilikom smo stupili u kontakt sa njom da vidimo koliko se njoj život promenio nakon boravka u Beloj kući i sa njom razgovarali o planovima koje ima za budućnost, pa je čak i prokomentarisala pojedine zadrugare i parove iz Bele kuće.

Kako se osećaš posle Zadruge, da li se nešto promenilo u tvom životu ?

Osećam se fantastično, punom energije, okružena pozitivnim ljudima. Nastavila sam tamo gde sam stala pre ulaska. Vodim normalan život, uobičajeno za mene, radim, učim, sanjarim, osmišljam nove ideje i planove za dalje. Učešće u rijalitiju mi nije promenilo život ali je proširilo vidike, pogled na svet i ljude. Veliko iskustvo iz kog svako može da izvuče nešto korisno za sebe.

Pratiš li i dalje Zadrugu, ko ti je favorit?

Iskreno ne pratim je, nisam upućena u dešavanja a i nemam vremena za to. Na Instagramu ponekada propratim neke klipove i to je to. Ne mogu da izdvojim favorita.

Reci mi šta misliš o Ša i Tari, Janjušu i Maji?

Trenutno nisam mnogo upućena u odnos Ša i Tare, a i već sam iznela mišljenje o njima, pri kojem stojim i dalje. Pomirenje ili kako već to da nazovem, od Janjuša i Maje nisam očekivala. Tu se ljubav ne može videti, sve dok vlada opsesija, inat, nepoštovanje i agresija. Bez obzira što mi je Janjuš drag, žao mi je što je praznoglav i što nije održao reč, da će se boriti za svoju porodicu.

Kakvi su ti planovi za dalje?

Ja sam nepredvidiva osoba i svašta nešto se može očekivati, konstantno dolazim do nekih novih ideja i planova. Uvek mi je bila želja da započnem neki svoj posao, pa korak po korak idem ka tome, tako da to još uvek čuvam za sebe, dok se ne poklope sve kockice. Trenutno se regenerišem u Crnoj Gori (smeh), bilo mi je potrebno da se isključim od svega, tako da planiram neki duži period da ostanem ovde.

Autor: N.Brajović