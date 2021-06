Teško joj pada što mali Aleksej neće odrastati pored oba roditelja, a unuka Lorena joj nedostaje.

Nakon prve ispovesti popularnog folk pevača Darka Lazića o njegovom rastanku od Marine Gagić, sa kojom ima sina Alekseja, za Pink.rs se oglasila njegova majka Branka Lazić. Pevačeva majka otkrila je za naš portal koliko je njoj teško palo to što u skorijem periodu ipak neće oženiti sina, kako je bilo u planu, a progovorila je i o unucima Loreni i Alekseju, tajnoj udaji bivše snajke Ane Sević, ali i o bolnom gubitku supruga Milana.

- Darko je sam sve rekao. Nije više on mlad, ni nezreo. Kao i svaka majka, mislim da je vreme i volela bih da se skrasi i posveti porodici, ali on zna najbolje šta će. Ima dovoljno godina, ali sam odlučuje kako će dalje i šta će. Za svađu je potrebno dvoje, nije samo on kriv... Nisu tu u pitanju samo njegovi izlasci, bilo je tu više razloga što se oni odlučili da se rastanu, ali ja u to ne ulazim - kaže za Pink.rs Lazićeva majka i otkriva u kakvim je sad ona odnosima sa nesuđenom snajkom Marinom, ali i koliko joj tepko pada što njen unuk neće odrastati pored oba roditelja.

- Naravno da mi je žao zbog Alekseja, za njega je najbolje da odrasta uz oba roditelja, ali ja deteta nisam željna, ja ću ga uvek videti. Sa Marinom sam ostala u dobrim odnosima, komuniciramo, čujemo se. Prvenstveno je bitno ostati u dobrim odnosima zbog deteta, ono ništa nije krivo i treba što menja da oseti rastanak roditelja - rekla je Branka i otkrila da li je Ani Sević čestitala udaju, ali i koliko dugo nije videla unuka Lorenu.

- Nisam se čula sa Anom, čula sam da se udala. Želim joj sve najbolje. Ne znam ni da li joj je Darko čestittao, da li su se čuli... Lorenu nisam dugo videla, ne sećam se tačno kad sam unuku videla poslednji put - otkriva majka Darka Lazića za naš portal i priznaje koliko joj je teško nakon gubitka supruga Milana, ali i zbog emotivnog kraha svog sina.

- Još nisam došla sebi, još ne mogu da verujem da Milana više nema. Teško je, Darko mi jeste podrška, ali ni njemu nije lako sada... Jedno drugom smo podrška - završava Branka.

