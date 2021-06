Otkrio i koja pesma mu je donela najveći bakšiš tokom karijere.

Pevač narodne muzike Mitar Mirić govorio je o svom životu - dugogodišnjoj muzičkoj karijeri, braku i borbi sa porokom za emisiju ''Premijera - Vikend specijal''. Tom prilikom u razgovoru sa reporterom Nemanjom Vujičićem, Mitar je otkrio koja pesma mu je donela najveći bakšiš.

- Nije pesma ''Ne može nam niko ništa'', ali je jedna druga: ''Kazni me život, majko, zbog nje nemam sreću''. Niko me nije kažnjavao, to je samo u pesmama - rekao je Mitar i priznao da li je on kao pojedine njegove kolege bežao sa veselja sa kesama punim para:

- Ja ne znam kod drugih, ja nisam bežao sa veselja sa kesama punih para. To za bakšiš je bilo nekad. Ja najčešće pevam po diskotekama i slavljima. NIsam gadljiv na novac, ali sve unapred dogovorim - kaže pevač i otkriva ko mu je najviše pomagao na početku karijere, ali i da li ima istine u natpisima da je bio zaljubljen u pojedine mlađe koleginice.

- Ja sam sedamdestih počinjao, a uspeo sam zahvaljujući mom kumu Novici Uroševiću. Nisam plakao zbog koleginice, nisam bio ni zaljubljen nikada ni u jednu. Sa Vesnom Zmijanac sam išao na turneje. Najviše sam poogao sam sebi, ipak. Prvenstveno mogu Novici da zahvalim, on me iznedrio, kasnije sam se sam borio svojim pesmama - kaže Mirić i otkriva zahvaljujući kome mu je opstao brak.

- Nije tačno da sam slab na mlađe žene, ja sam srećno oženjen. Zahvaljujući ženi opstao je brak. Ona je glava kuće. Sigurno je da se ona nije dobro osećala zbog toga što su me spajali sa mnogim ženama, sačuvali smo brak i to je najbitnije - poručuje Mitar i otkriva koja pesma je bila namenjena njemu, a kasnije postala veliki hit.

- Pesma ''Plavi slon'' jeste bila za mene. Twins mi je nudio, meni se nije svideo tekst i Era je snimio - otkrio je pevač i progovorio o lažnim vestima o njegovoj smrti koje su prošle godine osvanule na Fejsbuku.

- Razmišljao sam da prijavim slučaj policiji, ali ko će njima preko Fejsa ući u trag, ko će znati ko stoji iza toga. Jedino da sam prijavio policiji - rekao je Mirić i otkrio koji događaj u njegovom životu je presudio da stane na put poroku sa kojim se dugo borio - alkoholizmu.

- Ja ne pijem već 15 godina, imao sam udes tada i zarekao sam se tada da neću više. Desi se da popijem, ali pomalo, prošlo me je to, ne nedostaje mi stvarno - završava Mirić.

Autor: M.K.