'ĐOKOVIĆ JE PRAVA MAŠINA' Čuvena Šer nije ostala imuna na Novaka Đokovića! Oglasila se javno i uputila mu ove reči!

Jedna od najpopularnijih pevačica na svetu, Šer, ispratila je tenisko polufinale u Parizu, kada je Novak Đoković eliminisao "kralja šljake".

Naime, nakon pobede nad Rafaelom Nadalom na njihovom 58. duelu na Rolan Garosu, Novak Đoković dobio je i lepu pohvalu od čuvene pevačice. Iako je, po svemu sudeći, priklonjena njegovom suparniku, Šer ipak nije mogla a da ne konstatuje kakav je zapravo Novak igrač i na taj način mu čestita na pobedi.

- Nema sumnje, Đoković je prava mašina. A Rafa vam osvoji srce – poručila je ona putem društvene mreže Tviter, pa mnoge oduševila gestom.

There Is No Doubt Djokovic

Is a major Machine...

Rafa Takes Your ❤️