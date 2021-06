'MESEC DANA JE UMIRAO' Ćerka Dragomira Bojanića Gidre opisala njegove poslednje dane: Iako je bolovao, uvek je bio spreman na ŠALU!

Ovo malo ljudi zna!

Na današnji dan, 1933 godine, rođen je jedan od najvoljenijih srpskih glumaca – Dragomir Bojanić Gidra. Nadimak po kome su ga svi širom Jugoslavije znali je zapravo šatrovačka verzija nadimka Dragi.

I zaista veliki glumac Gidra bio je pre svega drag čovek, posvećen porodici i prijateljima. O tome kakav je bio van ekrana svedočili su mnogi, ali možda najupečatljivije sećanje na njega dala je njegova ćerka Jelena.

- U jednom povratku u Srbiju, 1993, otišla sam direktno kod njega u bolnicu. Sletela sam u Budimpeštu. Grozno vreme. Iz Budimpešte sam direktno otišla na VMA. Onkologija, četvrti sprat. U četiri ujutru je sve mračno, a na kraju hodnika na četvrtom spratu svetlo. Mi se približavamo. Ceo VMA je bio pun vojske pod oružjem. Imala sam utisak da sam se vratila u neku drugu državu. Moja generacija nije bila svesna. Popnemo se i vidim kroz mrak gužvu. A oni dovoze helikopterom ranjenike, sve deca od 18, 19 godina, operišu ih, mnogi su bez nogu. Medicinske sestre dovoze te mlade ranjenike u kolicima do tatine bolničke sobe i Gidra im priča viceve u četiri ujutru. Znali smo da mu je kraj, sestre mu švercuju cigarete. A u njegovoj sobi dežurni lekari i ranjenici se smeju njegovim fazonima. Oni sede od 11 do četiri ujutru kod njega, a on ima čitav monolog, pa za svakog od njih štos. Tako je mesec dana umirao i svako veče u tih mesec dana zabavljao ranjenike - ispričala je Jelena svojevremeno za medije.

