'SIN ME JE VIDEO KAKO PADAM' Jelena Kostov doživela tešku nezgodu od koje se još uvek oporavlja! Ali to nije sve što ju je zadesilo u prošloj godini, imala je niz malera!

Nije joj bilo lako!

Pevačica Jelena Kostov neretko je isticala da je 2020. godina bila najgora kako za ceo svet, tako i za nju. Ona je prvo imala problema sa silikonskim implantima koji su joj pukli, dobila je koronavirus, a onda je na planini pala sa terase visoke tri metra i polomila sedalnu kost.

Mesecima je Jelena ležala u krevetu i oporavljala se, a za medije se tada nije oglašavala. Ipak, sada je nastavila dalje, pa je tako nedavno pevala na svadbi fudbalera Aleksandra Mitrovića.

- Definitivno je najgori period iza mene. Nerado o tome govorim jer kada to činim, ponovo se svega setim i proživljavam tu bol. Sad sam divno, sve je na mestu, silikoni ne mrdaju. Tu su (smeh). Godina 2020. za mene je bila katastrofalna, nevezano za koronu. Preživela sam stravičan pad sa velike visine. Polomila sam jako zeznutu, sedalnu kost. Još uvek nije sve u redu, ali biće, nadam se. Treba puno vremena da sve sraste i vrati se u normalu, ali ja se ne dam - kaže Jelena i dodaje:

- Ponovo sam na štiklama i ponašam se kao da se ništa nije desilo. Uželela sam se sređivanja i izlazaka, naročito nakon višemesečnog ležanja. Najtraumatičnije mi je bilo to što me je sin video kako padam. Nikome nisam o tome govorila, nisam se oglašavala ni tada, pa neću to učiniti ni sada, ali verujte da bih to da mogu najradije izbrisala iz sećanja.

