NE MOGU DA SE UBIJEM SAD: Edita Aradinović progovorila o svojoj eksplicitnoj fotki koju su videli svi, a evo šta kaže o UDAJI! (FOTO)

Sada je otkrila i razlog te objave!

Pevačica Edita Aradinović nakon što se nedavno našla u centru medijske pažnje, kada je, kako kaže greškom, objavila svoju nagu fotografiju na Instagramu, sada je otkrila i razlog te objave.

- Verovali vi meni ili ne, ja sam se uvek čudila tim stvarima dok mi se nije desilo. Teško sam to podnela, ali sada kada je prošlo, ne mogu da se ubijem. Slika je daleko od vulgarne i provokativne, svakako nije bila namenjena širokom auditorijumu, jer da jeste malo bih se sredila. S obzirom na to da imam vezu na daljinu to je razumljivo. Žao mi je što je tako ispalo, nije neka fotka, ali ja se svima izvinjavam - objasnila je pevačica.

Iako uživa u ljubavi, kaže da, još uvek, ne planira da stane na ludi kamen i ostvari se u novoj životnoj ulozi.

- Želim jednog dana, ali sada ne. Imam toliko stvari da uradim, kasnije će doći vreme i za to - iskrena je bila Aradinovićeva.

Autor: M.K.