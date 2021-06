NIJE DOČEKAO DA VIDI FILM O BRATU Novica Zdravković se radovao što će uspomene na Tomu oživeti: 'Bio mi je više kao otac, nego brat'

Tužno.

Novica Zdravković, brat pevača Tome Zdravkovića, preminuo je danas u KBC “Zvezdara”, a ono što je najtužnije jeste da nije dočekao premijeru filma o životu i radu nekad najpopularnijeg pevača.

Novica je o filmu “Toma” govorio sa ponosom, ističući da njegov brat zaslužuje da se o njemu ožive uspomene.

Premijera filma, u kome glumac Milan Marić tumači lik Zdravkovića, trebalo bi da bude prikazan na jesen.

- Toma je bio veliki čovek. Baš mi je drago što će se ponovo oživeti vreme koje se više nikada neće vratiti. Takvih trenutaka više nema, niti će ih biti – govorio je Novica, a zatim je na pitanje koliko je pomogao u stvaranju filma rekao:

– Ono što je bilo do mene, ja sam uradio, dao sam im sve informacije, od toga kako je Toma otišao od kuće kao tinejdžer, pa do kraja. Kao tinejdžer je počeo i da peva, imao je 15-16 godina – govorio je tokom snimanja “Tome”, a zatim istakao kakav je Zdravković bio kao pevač, a kakav kao brat.

-Videće se to na filmu. Ja sam mlađi od njega devet godina i odrastao sam uz veliko poštovanje prema njemu, a on je odrastao uz brigu za meni. On mi je više bio otac nego brat. Na kraju krajeva, on me je uveo u taj posao. Ubacio me je u tu igru – rekao je Novica, odgovarajući na pitanje da ga je Toma uvukao u estradu.

- A ko bi drugi? Nikada nisam razmišljao da ću pevati, nego me je on odveo u kafanu i ostavio me je tu. Jedne večeri me je poveo na Banovo Brdo i sa upravnikom kafane se dogovorio, nešto je popričao sa njim i čuo sam kada je rekao: “Novica će večeras ovde ostati da peva.“ Ustao je od stola i otišao. Nisam imao šta da kažem, osim da ostanem i da pevam. Nisam imao izbora. To sam zavoleo i to mi je odredilo život – zaključio je pevač.

