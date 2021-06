Katarina Grujić imala žestoku svađu sa ocem pred Gobeljićem! Drama u porodičnom domu pevačice, evo šta se desilo!

Kad joj je otac saopštio svoje želje i planove nastao je haos!

Pevačica Katarina Grujić posvađala se sa svojim ocem Grujom zbog venčanja sa Markom Gobeljićem.

- Kaća i Gobelja su pre nekoliko dana otputovali u Crnu Goru, gde su se videli sa njenim roditeljima. Bili su zajedno na ručku, kada im je Gruja saopštio da bi on želeo da svadbu naprave u Bjelasici, odakle je rodom. Rekao je da će im on sve organizovati na svom ogromnom imanju. Kaća je odmah počela da negoduje, a on joj je objašnjavao da bi tu bili skriveni od medija i da bi mogli opušteno da uživaju - kazao je izvor blizak Katarini.

- Toliko je pobesnela da je počela sa njim da se svađa. Objašnjavala mu je da je Markovo i njeno društvo iz Beograda. Tata joj je obećao da će on platiti prevoz i smeštaj za sve zvanice, ali Kaću ni to nije ubedilo da prihvati njegovu ideju. Na kraju je presekla i rekla da neće više da se prepire i da će venčanje biti tamo gde ona kaže. Gobelja je sve vreme ćutao, nije želeo da se meša - dodaje izvor.

Kaća želi da sledeće godine organizuje veliku svadbu za čak 500 ljudi, a velika želja joj je da to bude u jednom lokalu na Senjaku.

Autor: M.K.