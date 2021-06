Jovani misici se ovo ne bi nimalo dopalo!

Bivša učesnica ''Zadruge'' Nataša Radan progovorila je za Pink.rs o prepiskama sa bivšim cimerom iz Bele kuće, Stefanom Karićem, te je priznala šta joj je sve pisao i predlagao spolja.

- Rekao mi je da ga zovem kad završim sa obavezama da se vidimo... Ja se nisam javila. Nisam ga zvala... Nakon toga sam mu se javila na Instagramu, nije baš odmah video poruku, onda mi je rekao da je trebalo da ga zovem, da mi je zbog toga i dao broj - rekla je Nataša za naš portal i nastavila:

- Posle toga me pitao gde spavam, ja rekla kod drugarice i pitala ga: ''Zašto?''. On mi je rekao: ''Pa mogla si kod mene''. Ovo ono... Ništa, ni tada se nismo videli. Sledeći put, dan pre ulaska smo se isto dogovarali, međutim, ni tada nismo, jer sam mu se kasno javila i to je to. Uglavnom me je nakon toga podržao, što se tiče ulaska - poručila je Radanova za Pink.rs i dodala:

- To je sve, onda kad je on ušao tamo, skroz drugačiji pristup... Baš sam se razočarala, ali mi je baš drago što se nismo videli. Jer je ovako najbolje - završava bivša zadrugarka.

Autor: M.K.