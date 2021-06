NIJE MU BILO LAKO! Slaven Došlo ogolio dušu o poroku koji prati glumce u Srbiji i kako se on izvukao iz kandži alkoholizma! (FOTO)

Progovorio o teškom periodu!

Domaća publika Slavena Došla je upoznala 2015. godine kada se prvi put pojavio na filmskom platnu u filmu “Pored mene” i “Panama”. Nakon toga njegova glumačka karijera krenula je uzlaznom putanjom, i te godine je postao miljenik publike.

Međutim, malo ko zna kroz šta je sve prolazio zbog iznenadne i velike popularnosti.

U jednoj emisiji je iskreno pričao o svojim počecima ali i trenucima kada je sigurnost pronalazio u alkoholu.

- Ta 2015. godina je za mene bila mnogo intenzivna. Tada se upravo i dešavalo sve to što kažeš da glumci pribegavaju alkoholu. Kod nas je to sve normalno. Popiješ pet rakija čim sedneš negde, tako sam i ja isto. Ne mogu reći da mi nije bilo zabavno u tom trenutku. Posle sam nekako preformulisao sve te stvari. Dosta sam ja lutao u svemu tome, šta bih ja, kako bih ja? Kako ja uopšte želim da živim? Prvo nisam bio ni svestan određenih stvari, a većina tih priča u suštini nije baš ni za prepričavanje iako su dosta duhovite. To su bili ti festivali, ideš s mesta na mesto, upoznaješ razne ljude pa imaš neku slobodu koja ti nekako daje podršku da možeš da radiš šta hoćeš… - ističe on.

Popularni glumac objašnjava i kako je odlučio da prebrodi teške trenuke.

- Svi smo prošli te neke periode. U jednom trenutku moraš da se sabereš, pa da kažeš sebi: ‘Ajde okej, šta te zanima zapravo?’ Nije život samo provod. Glumac Vil Smit je baš pričao o tome da svi misle da je sreća uživanje. Znaš, kao što više uživanja u svemu, ali sreća je zapravo mir - dodaje Slaven.

Slaven je govorio i o svojim prvim ulogama kao što je uloga homoseksualca u filmu “Pored mene”. Otkrio je i kako je imao hrabrosti da kroz karijeru često glumi kontraverzne uloge.

