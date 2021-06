Evo kako je reagovao nakon što je Tanja uspela da konačno vrati decu!

Pevačica Tanja Savić je konačno, posle borbe duže od godinu dana, uspela da vrati sinove u Srbiju, a trenutno sa njima boravi u Smederevu. Njen suprug Dušan Jovančević, koji je decu prošlog proleća, prema njenim rečima, oteo i bez njenog znanja i dozvole odveo u Australiju, a potom im zabranio kontakt s majkom, sada se oglasio i istakao da za njega ne postoji granica koju ne bi prešao za svoju porodicu, pa čak bi opet, kako je navodno objasnio, decu oteo od majke!

Dobro sam, živ čovek se na sve navikne. Deca mi daju snagu i zbog njih moram da budem jak! Šta nas ne ubije ojača nas sigurno. Naravno da mi nedostaju Maksim i Đorđe, oni su život moj, zbog njih i postojim! Kod mene ne postoji granica šta bih za porodicu učinio. Čak bih i decu oteo od majke - navodno je rekao Jovančević bez imalo osećaja i dodao da je sa sinovima u stalnom kontaktu.

- Non-stop me zovu. Pratio sam ceo njihov let preko interneta sve dok se nisu spustili na aerodrom u Beogradu. Deca i ja smo mnogo vezani, nisam samo njihov otac, mi smo najbolji drugari - rekao je on.

