'NE LIČI MI NA MARINU, LEPŠA JE OD NJE' Majka Darka Lazića se oglasila nakon vesti da njen sin ima novu devojku!

Kako se piše u domaćim medijima, pevač Darko Lazić uživa u ljubavi sa novom devojkom, njegovom koleginicom Barbarom Bobak. Iako se Darko oglasio i rekao da to nije istina, odnosno da nije sa njom, njegova majka Branka je imala komentar.

Ona je istakla da Barbaru nije upoznala, ali da joj je po onim što je videla na fotografijama u medijima, lepša od Marine.

- Nisam upoznala tu devojku, u Brestač je nije dovodio. Ko zna da li je sve to istina. Ja takve stvari ni ne pitam sina, niti on bilo šta priča. On je sada u Nemačkoj, ne znam ni kad će se vratiti, bolje mu je tamo, šta da radi ovde? Imam unuke, to mi je najbitnije. Videla sam tu Barbaru, Barbiku ili kako se već zove po internetu sinoć, pišu da liči na Marinu. Meni ne liči uopšte, lepša mi je od nje, ali dok mi Darko ne kaže da su zajedno, ne verujem u te priče - završava Branka Lazić.

Autor: N.V.