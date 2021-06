VERILE SE DVE PEVAČICE?! Nova afera trese srpsku estradu, Šerifovićka zaprosila mlađu koleginicu?! Svi ih raskrinkali, odao ih ISTI PRSTEN (FOTO)

Ima neka tajna veza?

Već mesecima unazad domaća javnost bruji o odnosu Marije Šerifović i mlade pevačice Džejle Ramović, za koje mnogi misle da su u vezi. Iako se već dugo šuška da među njima postoji nešto više od prijateljstva i kolegijalnosti, sada se ponovo podigla velika prašina, kada ih je odao jedan detalj - identično prstenje na ruci.

Novinari su ih zatekli pre nekoliko večeri na istom mestu, gde se Džejla osvrnula na šuškanja o njenom i Marijinom odnosu.

- Bolele su me afere koje su mi pakovali, za Mariju. Ja sam mlada osoba, naravno da me sve to dotiče, boli. Izdržala sam sve - rekla je tada Džejla.

I dok one tvrde da između njih nema ničega osim prijateljstva, detalji govore suprotno. Nakon što se saznalo da su pevačice zajedno putovale i boravile u istoj hotelskoj sobi i to uz pomoć njihovih fotografija na Instagramu, i ovoga puta ih je odao jedan detalj.

U pitanju je prstenje koje su obe nosile, na istoj ruci i istom prstu - domalom, koji je predviđen za verenički nakit i burme. Najpre je Džejla objavila na Instagramu, a u prvom planu je bio komad zlata na njenom prstu. On je jednostavnog oblika, nema previše detalja na sebi i liči na verenički prsten. Interesantno je da je Šerifovićeva ponela prsten na snimanju jedne emisije i često ga isticala u prvi plan, a nosi ga na istom prstu iste ruke kao i Ramovićeva. Dok je razgovarala za medije, Marija je nekoliko puta zaglađivala kosu rukom na kojoj se nalazi prsten identičan Džejlinom.

Autor: pink.rs