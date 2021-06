POSLE VRELOG TUŠA STEFANA I MISICE, za Pink.rs se oglasio Osman Karić! On je komentarisao Jovanine uspomene, a evo šta kaže o AKCIJI sina i buduće snajke!

Po njemu je to prava ljubav!

Nakon komentara koja su se desila tokom emisije "Uspomene" od strane zadrugara nakon klipa Jovane Ljubisavljević i snimaka se*s misice i njenog dečka Stefana Karića za Pink.rs se oglasilo Stefanov otac Osman Karić.

Osman je komentarisao Jovanine uspomene na kojima nije bilo njegovog sina, već Anđela Ranković i Vladimira Tomovića sa kojima je Jovana bila u nedefinisanom odnosu:

- Opet cu se ponoviti po ko zna koji put, da sam Jovanu Ljubisavljević podržavao od samog početka rijalitija Zadruge 4, kad moj sin Stefan Karić nije bio ni na mapi da će u opšte ući u rijaliti. Jovana mi je odmah privukla paznju svojim ponašanjem, vaspitanjem i elokventnošću što do sada moram priznati nisam imao prilike da vidim u sva četiri rijalitija a itekako sam zaljubljenik istih.

- Na samom početku naravno dosta momaka zapaža Jovanu zbog njenog izgleda, neki su otvoreno pričali, a neki zbog veza u kojima su bili primorani da ćute, da se prave" ludi". Dvojica ozbiljnih zavodnika su se odmah ustremila na nju, to je bio Vladimir Tomović i Anđelo Ranković. Nisu se odvajali od nje.. Naravno kao iskusniji na tom polju Vladimir Tomović ne prepušta nista slucaju pa ni to da Anđelo može doći pre do Jovane, ustaje i izjavljuje da je zaljubljen u nju i matira Anđela u daljim pokušajima da Jovanu osvoji. Ne kažem da bi Andjelo uspeo ali bilo mi je logičnije zbog razlike u godinama. Na njihovu žalost, a na moju sreću kao ocu Stefana Karića nisu ni jedan ni drugi uspeli da je zavedu. Jovana je tada još uvek bila u vezi, možda zbog toga i nisu. Kada je u Zadrugu usao pravi Apolon sa Zvezdare iz priloženog ste mogli da vidite, privlačnost se desila u trenutku, što drugima nije pošlo za rukom 5 meseci, mladom Kariću je za nepunih nedelju dana.

- Što se tice klipova Jovane Ljubisavljević, sam pocetak i deo gde je sa porodicom na okupu jako mi se dopao ali sve posle gde sam video moje da kazem hejterske profile već godinama , oronule bake koje prepodne mrze sebe a popodne i sebe i druge, neću i ne želim komentarisati i time im davati na značaju.

Nakon toga Osman je komentarisao se*sualni odnos Jovane i njegovog sina:

- Tuširanje Stefana i Jovane mi je ok, pritom bilo je u kabini gde se ne vidi ništa što bi bilo neukusno, mada kao i uvek ja sam neko ko ne prikriva istinu pa neću ni sada. Da verujem da je usled neizdržljive privlačnosti, varnica i požude među njima došlo do ljubavnog kontakta, da ne kažem se*sa. Jovana za mene jeste svetica naspram 99% devojaka koje se tamo nalaze. Jovana nije od čelika i ona je kao i svako ljudsko biće od krvi i mesa ima potrebe pogotovo što je zaljubljena. Ona voli Stefana pa nema čega da se stidi i kaje, sve je top normalno - istakao je Osman.

Podsetimo Jovana i Stefan su imali odnos u tuš kabini.

