Nije ih štedela.

Nakon što su Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić imali vrelu akciju ispod tuša, kontaktirali smo Mariju Kulić kako bi nam prokomentarisala njihov odnos.

Na samom početku smo pitali Mariju kako se oseća:

Hvala Bogu sve je super, moram reći da mi lečenje teče sjajno i da sam pri kraju lečenja. Lepo reagujem na terapiju i verujem da će sve biti u redu.

Nakon toga smo je zamolili da prokometariše odnos misice i Karića:

Moram da kažem da je ona sramota za devojke, rekla je da nikada ne bi imala se*s u riujalitiju, a to je radila. Ona kao fina, a ovamo i se*s i psuje i viče. U startu se zaljubila u Tomovića, a on se sa njom igrao, a ona nije smela da mu priđe, a onda se pojavio kvazi zavodnik Karić, koji je kao nju osvojio za sedam dana. Ma od toga nema ništa, to je gluma. Od devojke fine i poštene sa velikom ljubavi van riajlitija, postala je ono, u stari to je njeno pravo lice. Zameram ja svima se*s ispred kamera i mojoj ćerki isto, ali Miljana je iskrena za razliku od one devojke bez duše - rekla je Marija o misici.

- Od Stefana i Jovane nema ništa posle rijalitija, oni jedno drugo koriste, on za rijaliti, ona da se pere, ali samo se kanali, koristoljubiva je i zla - dodala je Marija.

Autor: N.B.