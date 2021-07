'ZAŠTO NEKAD MALO NE BUDEŠ DAMA' Poznata pevačica otkrila šta joj je Ceca Ražnatović govorila na početku karijere, ovo će zauvek pamtiti!

Hit!

Pevačica Milica Todorović je već dugi niz godina na estradnoj sceni, a svojom harizmom i dobrim pesmama izdvojila se u moru njenih koleginica. Uvek je bila svoja i trudila se da podlegne trendovima, ali nije joj bilo uvek lako.

Pevačica je otkrila za domaće medije da li je nekada dobijala nepristojne ponude.

- Pevanjem se bavim već 18 godina. Pevam od 11 godine. Nikada nisam imala nepristojne ponude zato što ja imam takav stav, pa mi mnogi zameraju, a najviše moja mama - rekla je ona.

Pevačica je otkrila da je Ceca Ražnatović imala zamerke na njeno ponašanje.

- Kad su u pitanju koleginice, Ceca Ražnatović je nekad znala da me pozove iz najbolje namere, to je davno bilo, i kaže: "Zašto nekad malo ne budeš dama?"Ja joj odgovorim: "Šta ću, to sam ja". Izgradila sam taj štit odmalena baš da bi se zaštitila. Niko mi ništa ne može. Kad bi mi neko prišao na grub način, dobio bi ozbiljnu pesnicu, ja znam da se tučem - rekla je Milica.

Autor: N.V.