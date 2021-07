'SVE JE TO MAJIN ŠOU, IGRA IGRU SA JANJUŠEM, ON JOJ NIŠTA NE ZNAČI, SEBE VOLI NAJVIŠE' Taki RAZOTKRIO ROĐENU ĆERKU, tvrdi da je skovala ovaj PAKLENI PLAN, pa žestoko ponizio Teodoru: Ona je običan BATLER!

Nove detalje iz Bele kuće zadrugarkinom ocu preneo je jedan bivši učesnik rijalitija.

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković oglasio se za Pink.rs povodom aktuelnih dešavanja u Beloj kući, a ovog puta je sve ostavio u čudu onim što je rekao. Naime, Taki je ubeđen da njegova naslednica ''blefira'' određene scene u rijalitiju, te da zapravo samo igra svoju igru i da je sve deo njene predstave.

- To je sve Majina igra. Ona prvenstveno voli sebe, pa onda ostale. Poznajem svoju ćerku i znam da ona ni zbog koga ne bi naudila sebi ni na koji način. Ona samo pokušava da zaplaši Janjuša nekim svojim postupcima i da gleda kako onako trapav i smešan juri za njom. Da ne voli sebe i da sebi nije na prvom mestu ne bi ona tolike operacije radila da bude lepa... Sve je to Majina igra, Majin šou. Janjuš je za nju samo igra, a to mi je potvrdio jedan zadrugar koji je izašao skoro. Rekao mi je da se Maja sve vreme igra, to je sve Majina šala. Otkrio mi je i da se Maja samo sprda sa Janjušem. Iskreno, laknulo mi je kad sam ti čuo - rekao je zadrugarkin otac za Pink.rs i dodao da se slaže sa ćerkom da Janjuš želi da je diskvalifikuje iz rijalitija.

- Maja je Janjušu velika konkurencija za pobedu, on bi nju rado diskvalifikovao da može. On igra na tu kartu, a nije svestan da se Maja sve vreme zafrkava tamo s njim - rekao je Marinković, a o sinoćnjem sukobu svoje ćerke sa Teodorom Bilanović poručio je sledeće:

- Pa zar je ta devojka još u rijalitiju? Eto toliko je bitna. Totalno je nebitan lik, ona je isto ono što je Ermina bila Luni - dakle Majin batler. Teodora je totalno nebitan lik, došla je preko Majine grbače u rijaliti, isto kao što je i Janjuš tu preko Majine grbače - poručio je Majin otac, a o Janjuševom zbližavanju sa Minom i njihovim sukobima sa Majom sada je imao da kaže:

- Janjuš je nagovorio Minu da Maju prave ljubomornom da bi je diskvalifikovali. Janjuš ne može da pređe preko nekih stvari, on se Maji sveti i na sve načine pokušava da je izbaci iz igre.

Autor: M.K.