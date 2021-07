Ovako će noć za nama ostati upamćena.

Protekle večeri na televiziji Pink održana je poslednja emisija "Pitanja novinara" u ovoj četvrtoj sezoni najgledanijeg rijaliti programa "Zadruga". Kao što je već poznato, 10. jula od 21 čas očekuje nas veliko finale, kada ćemo saznati ko će biti pobednik "Zadruge 4". No, do tada ima još tema koje treba raspraviti, a najbolje to urade upravo pripadnici medija.

Na samom početku emisije, Nenad Aleksić Ša pričao je o svojoj ženi Ivani, koju često pominje u poslednje vreme, te neretko ističe koliko se kaje zbog svega što joj je uradio tokom ove sezone najgledanijeg rijalitija. Ša je priznao da je Ivana ta koja mu je pomogla ne samo u životu za razne stvari, već i da podigne karijeru na viši nivo. Ša je priznao i da se boji da će ga "udariti šamar realnosti" kada bude izašao napolje", a nije mogao a da ne pomene i Taru Simov, sa kojom je otpočeo vezu u rijalitiju, te je priznao da ga u Beloj kući sve podseća na nju. Reper je ovom prilikom priznao i šta bi prvo rekao ženi kada napusti Belu kuću. U celu priču se uključila i Nadica Zeljković, koja je neretko kritikovala Ša zbog njegovih postupaka, a ovog puta mu je dala savete kako da priđe bivšoj ženi.

Naredni koji se našao na ispitivanju kod novinara poznatih redakcija bio je Filip Car. Njegov odnos sa Minom intrigira sve, a prvo što je upitan jeste da li će moći da se izbori sa brojem Mininih partnera, na šta je on rekao da "valjda može". On je takođe otkrio i kako bi reagovao ako bi se njena porodica protivila njihovoj vezi, ali i da li bi daljina uticala na njihov odnos. U celu priču se uključila i Mina, koja je priznala da bi volela da se rijaliti produži jer se boji susreta sa majkom. Ona je otkrila i zašto se pomirila sa Carem, ali i šta je predstavljao Mišel, a osvrnula se i na Filipov odnos sa Sanjom Stanković.

Jedna od tema koja se takođe povela tokom sinoćnje emisije "Pitanja novinara" bilo je i to što Filip nije želeo da otkrije Drvetu mudrosti sa kojom zadrugarkom je bio pre ulaska u rijaliti. U celu priču se uključila i Aleksandra Nikolić, koja je rekla da je Filip sve vreme aludirao na to da je u pitanju Milica Kemez, a pomenula su se imena i drugih zadrugarki. Usred cele ove priče došlo je i do svađe između Aleksandre i Filipa, a sve zbog toga da li ga je ona oralno zadovoljila ili ne. Car je čak otišao toliko daleko da se zakleo u sestrića da je došlo do oralnog seksa između njih dvoje.

Nakon ove teme, Bora Santana i Nenad Aleksić Ša objasnili su svoj sukob koji su imali u subotu tokom dana. Naime, Bora se pokačio sa Franom, a kada se Ša umešao u celu priču, nastao je opšti karambol. Dok je Bora pričao, došlo je do svađe i između Milice Kemez i Ša. Nenad je okrivio Milicu da je ona ta koja je kriva za sve Borine sukobe, dok mu je ona poručila da je on kukavica.

Tema o kojoj se mnogo pričalo u Zadruzi, ali i van nje, jeste šta je to Bora Santana imao sa Mirelom Kemez, Miličinom rođenom sestrom. Ovo se poteglo i sinoć, kada je Bora priznao da ga je Ermina ocinkarila da je bio kod Mirele u stanu, a Milica je svoju sestru, ali i mnoge druge nazvala dušmaninima. Bora je priznao i da li ga je zabolelo što je njegova drugarica Jelena Pešić ponovo pokrenula tu priču, te priznao da ne može da mu uđe u glavu da je ona to namerno uradila. U haos se umešala i Matora, koja se žestoko posvađala sa Milicom Kemez.

Naredna tema koja se pokrenula bila je u vezi Frana Pujasa i Paule Hublin. Tačnije, sve je zanimalo zašto je Fran doneo odluku da raskine sa Paulom, a on je priznao da ne može da zaboravi momke sa kojima je bila u Beloj kući. U celu priču se umešala i Paula, koja je pokušala da skine ljagu sa svog imena, te je krivila Frana za sve afere. Fran je rekao da Paula nije vredna truda da se bori za nju, nakon svega što mu je uradila. U jednom trenutku, zbog svega što je izrečeno, Paula je rekla da će se nakačiti Franu, te da će biti ili njen ili Božiji. No, nakon svih svađa i svega što se izdešavalo, Paula i Fran su zajedno seli da doručkuju.

Nakon njih dvoje, naredna tema koja se potegla bio je odnos Sanje Stanković i Jovane Tomić Matore, koje nikako ne mogu da pronađu zajednički jezik. Sanja je rekla da joj je smešno što joj Matora kaže da joj je žao nje, a da je devet meseci degradirala, psovala i ponižavala. Očekivano, Matora nije mogla da prećuti, a usput je pomenula i sve momke sa kojima je Sanja ostvarila prisan odnos u rijalitiju. U celu njihovu priču umešali su i Sanjinu majku Branku, a Matora je priznala da je kivna na nju.

Međutim, ovo nije bilo sve. Na "Pitanjima novinara" pokrenuo se i odnos Aleksandre Nikolić i Jovane Tomić Matore i toga da li među njima ima nečeg više od prijateljstva ili ne. Zbog ove priče su Matora i Lepi Mića imali žestok okršaj, jer je zadrugar tvrdio da Jovana "pravi lezbejkoma" Aleksandru.

Nakon ove burne svađe, naredna tema bilo je to zašto je Kenan Tahirović odložio planiranu veridbu sa Rialdom. On je i dalje tvrdio da je jedini razlog bilo to što su videli u emisiji "Uspomene", ali i da želi da budu okruženi svojim najmilijima. Normalno, pokrenula se i priča oko Kenanovih bivših devojaka i Rialdinih sumnji u njegove priče. U jednom trenutku je čak delovalo da će njih dvoje pred predstavnicima sedme sile i raskinuti.

Nakon ove teme, završena je poslednja emisija "Pitanja novinara" u ovoj sezoni, a večeras nas očekuje "Izbacivanje". Kao što znate, nominovane su Kristina Spalević i Miljana Kulić, te glasajte za onu koju želite da zadržite u Beloj kući.

Autor: N.V.