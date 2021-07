'PLAKALA JE, BILO JE MNOGO EMOTIVNO' Kristijan Golubović otkrio detalje susreta sa ženom i ćerkom u Kraljevu, a onda i u kakvom je odnosu sada sa Ivanom! Evo da li će nastaviti vezu sa Kristinom: Neki ljudi su me zvali, ona ima repove iz prošlosti!

Otkrio sve!

Kristijan Golubović pred objektivom kamere ''Premijera - Vikend Specijal'' otkrio je sve detalje koji interesuju javnost, otkad je on diskvalifikovan iz rijalitija ''Zadruga''. Kristijan je otkrio da se video sa suprugom Ivanom i ćerkom Verom, ali i da li je izmeđi njih možda došlo do pomirenja.

- Dobro sam, hvala na pitanju. Malo je ovo veme promenilo konfiguraciju mog dvorišta. Sređujem sada i tako, radno. S jedne farme sam se prebacio na drugu - rekao je Kristijan pred premijernim kamerama i otkrio da je juče posetio Kraljevo kako bi video Ivanu i njihovu ćerku Veru.

- Juče sam bio u Kraljevu kod ćerke i žene, predivno je bilo, šetali smo se, igrali smo se, žena je plakala kad je gledala kako se ja igram sa detetom. Totalno zrelo i odraslo naše dete je govorilo neke stvari kao da sve shvata... Bilo je mnogo emotivno. Videli smo se već jednom, ali bio sam kod kuće, pojeli smo večeru i na pola te večere nastao je kolaps. Ona je meni postavljala dosta pitanja i ja njoj. Malo je iziritiralo što sam ja hteo da bude sve kao da se nije ništa desilo... Omalovažavao sam je i ponižavao sam je, javnost kaže da sam je prevario sa ženom koja nije vredna toga i moje supruge. Nije u pitanju Kristina, nego Ivana, samo da prevarim iz inata Ivanu sa bilo kim. Mogla je da bude i Nadica... - kaže Golubović i dodaje:

- Ja sam hteo sebe da kaznim nekom prljavštinom kad me već ti kinjiš i ponižavaš, hteo sam da ti budem baš takav kakvog me verbalno smatraš. Jednostavno sve mi se nakupilo i onda sam na najgori mogući način izabrao neke stvari da uradim da je povredim, pogrešio sam totalno, izgubio kompas. S njene strane je stavljena tačka na odnos seksualni, da ja budem u kući više od nekoliko sati. Možemo da ručamo, večeramo, da odgledamo neki film, da slavimo slavu ili rođendan, tačka je stavljena na celokupnu zajednicu da živimo pod istim krovom sa detetom. Preko pet godina je jedna ista priča, da li si me prevario i slično... Dao sam joj za pravo da posumnja, ali ona mora da shvati da je ovo nakaradno vreme, da žene startuju muškarce i ja ne mogu da objasnim da ja nisam sa nekom od tih 100 žena koje meni svašta šalju. Bilo je situacija da žena izvadi dojku na sred kafića i pokaže dojku na kojoj je K sa krunom - otkriva bivši učesnik Zadruge i poručuje da Ivanu i dalje voli, kao i da Kristina Spalević ne može da se poredi sa njom.

- Volim je i dalje kao ženu, njene vrline su mnogo jače od jedne Kristine Spalević. To je bila žena za sva vremena koju sam ja izneverio. Da sam možda Sulejman Veličanstveni možda sam mogao da imam dve žene, ja Spalevićku više simpatišem i ona mi je više ortak i devojka, a Ivana je žena za sva vremena i imala je samo jednu manu da nije razumela za kakvog se čoveka udala. Ona nema drugu manu. Ja sam na grozan način uprljao sebe i nju, nadam se da ću vremenom da sve ublažim - kaže Kristijan za emisiju ''Premijera - Vikend Specijal'' i dodaje da je Kristina svesna ovih njegovih tvrdnji i emocija, a otkriva i da li će dočekati Spalevićevu u Šimanovcima ukoliko napusti večeras Belu kuću, budući da se nalazi na listi nominovanih za ispadanje ove nedelje.

- Kristina i sama zna sve, rekao sam joj da mora da zna da su Ivana i pokojna Danijela za mene svetinja. Danijela je bila sa mnom 27 godina. Naravno da čekam Kristinu, ja sam dao reč, ona je sa mnom u vezi i ja ću dočekati kako dolikuje jednom šmekeru. Dočekaću je večeras ako ispadne u Šimanovcima, to je obećanje, dug prema publici, tako ja radim sa devojkama, odvešću je kod njenih roditelja, sešćemo, popričaćemo. Sve zavisi od nje, ali kako ostanemo gledaćemo da naš odnos bude mnogo normalniji nego u Zadruzi, od nje zavisi da li će biti nešto ozbiljnije među nama. Ona treba da opegla neke stvari iz njene prošlosti, neki ljudi su me zvali, ona ima neke repove iza sebe. Ja mogu mnogo da joj pomognem, ako ona bude želela. Ona je pozorište u kući... Moja najveća mana u životu je Kristina, ali ja hoću od stakla da napravim brilijant.

O Miljani Kulić

- Ona je psihički poremećena osoba, ja sam samo hteo da je pljunem i to je moja konačna radnja, ništa se drugo ne bi desilo. Samo pogledajte kad sam upao na imanje kako se ona ponašala, ona je u mene zaljubljena, ona se gola skidala, pila je moje seme. Šta nije radila...

O Mišelu Gvozdenoviću

- Mišel je izgubljen u prostoru bio edam meseci... Dečko nema interesovanje ni prema čemu, sem kad se potegne tema neka. On je samo raspoložen da peva, ako mu se dobro plati i ništa drugo.

