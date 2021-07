Sergej Ćetković ispričao kako se nosi sa bolom koji oseća, a onda otkrio ko mu je najveća podrška! (FOTO)

Bori se sa tim!

Pevač Sergej Ćetković (45) početkom godine doživeo je veliki gubitak kada su mu, u razmaku od samo nedelju dana, preminuli majka Dragica i otac Slobodan, od posledica koronavirusa. On se po prvi put oglasio od tog nemilog događaja i otkrio kako se nosi sa bolom.

Po prvi put je pop pevač smogao snage da kaže kako se oseća posle svega što mu se dogodilo.

- Danas kad vas neko pita kako si, to je više formalno, ali kada pitaš nekoga koga znaš, onda to ima neku težinu i smisao - počeo je razgovor pop pevač, i otkrio kako se nosi s gubitkom.

- Cela naša porodica prolazi kroz jedan težak period, svako od nas se trudi da iz svega toga izađe pametniji i bolji. Ja pokušavam da se snađem u svemu što me je snašlo jer život ide dalje, a mi moramo da živimo i da gledamo u budućnost. Trudim se da verujem u bolje sutra - rekao je skrhan pevač, i istakao da je spas pronašao u poslu.

- Rad generalno spasava ljude, a ja sam od onih koji non-stop nešto rade i to me održava. Osim muzike, bavio sam se i drugim stvarima i imao sam sreće da se posvetim radu za decu. Kreirao sam animirani film „Lola i Mila“, koji je naišao na dobar prijem kod publike, i mogu reći da me je u jednu ruku to spaslo od svega ovoga što mi se dogodilo u proteklom periodu - iskren je bio Sergej, i otkrio kakvi su mu dalji planovi na polju karijere.

-Sve je spremno za jedan nov početak, nedavno sam objavio i novu pesmu. Kofer je spakovan i spreman je za oktobar, tako da se družimo uskoro - s entuzijazmom je nastavio razgovor pevač koji otkriva šta radi u slobodno vreme, u pauzama od stvaranja muzike.

- Volim da pročitam dobru knjigu. Iskren da budem, nisam ljubitelj romana jer smatram da je to štivo za žene, ja volim neku malo krimi-varijantu. Na primer, volim da čitam knjige Vanje Bulića - rekao je Ćetković.

Autor: N.B.