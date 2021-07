'STIDIM SE SA KIM SAM BIO': Mensur se oglasio za Pink.rs nakon saznanja da ga Mina JOŠ VOLI, a onda otrkio da li se čuje sa njenom majkom!

Stavio tačku na sve!

Nakon što je sinoć u emisiji "Finale - izbacivanje" Dragana Mitrović ispričala da joj se Mina Vrbaški poverila da još uvek voli bivšeg dečka Mensura Ajdarpašića, i tom prilikom ispričala da se on čuje sa njenom majkom Ivanom, stupili smo u kontakt sa Mesurom.

Dragana je tom priikom rekla sledeće:

Pre nego što je Mina ušla u vezu sa Mišelom, Anji i meni je pričala o Mensuru. Da ga voli, da se čuje sa njenom mamom. Ona je izlazila par puta kada je imala smrtni slučaj, pa je to spomenula. Ona sigurno pati za Mensurom. Izgleda pati sa svima. Kažem, meni je pre veze sa Mišelom pominjala Mensura - otkrila je Dragana.

Kada smo pozvali Mensura za komentar, on je bio direktan:

- Nemam neki specijalan komentar. Sem da se stidim toga sa kim sam bio, ali oprostio sam sebi. Zaljubio sam se, ali na greškama se uči, to je za mene bila jedna velika škola i to je to. Sa takvim osobama nemam nikakav kontakt, toga nema ni u snu. Ne bih voleo više da me povezuju sa njom i njenom porodicom.

