Posavetovala se i sa stručnjakom.

Drama u domu Tanje Savić ne prestaje, iako je nakon skoro godinu dana razdvojenosti ponovo sa svojim sinovima Maksimom i Đorđem. Naime, njen još uvek zakoniti suprug Dušan Jovančević obratio se nedavno medijima s optužbom da Tanja brani deci kontakt sa njim, te je izneo prepiske u kojima se sinovi žale na majku i tvrde kako su, navodno, nesrećni kraj nje.

- Uživam sa svojom decom i to mi je jedino bitno. Dušan me ne zanima - počela je Tanja, koja ne krije ljutnju prema svome suprugu.

- On se oglašava u medijima, a nije javna ličnost, čak je i mene zvao. Ne želim da dajem na značaju jednom takvom čoveku. Dokazala sam ko sam i šta sam, i to mi je važno, a on me ne zanima - rekla je ogorčena pevačica i istakla da ne želi da se javno prepire sa, uskoro bivšim, mužem.

- Što bi narod rekao, ovo su ciganska posla, a ja ne želim da budem deo toga. Ne želim da se ovo više nastavlja, muka mi je svega. Ispadam u javnosti kao neka najgora tračara, a to ne želim. Samo želim da budem srećna sa svojom decom i sada uživam u njima - ispričala je Savićeva, koja ne krije da je deci zabranila kontakt s ocem.

- Ne želim da se bakćem sa Dušanom. Deca s njim nisu u kontaktu jer su tada mnogo bolji i mirniji. Čim se čuju s njim, postanu agresivni i počnu da bacaju stvari po kući. Za sada sam im uskratila svaki kontakt s njim jer je tako najbolje, a to mi je i dečiji psiholog savetovao - rekla je ona i dodala:

- Kakva bih ja majka bila, kada bih dozvolila da mi deca propadaju pred očima, a da ja ne reagujem na to i da ignorišem njihovu agresiju - pravdala se Tanja, pa objasnila zašto reči njenog muža nemaju težinu.

- Neka on nastavi da priča svoje, on je dokazao da je poremećen i da je narkoman - rekla je za kraj Tanja.

Podsetimo, Dušan Jovančević se nedavno oglasio i tvrdio da sa decom ima prijateljski odnos, te da ih voli toliko da bi bio spreman čak ponovo da ih otme.

- Naravno da mi nedostaju Maksim i Đorđe, oni su život moj, zbog njih i postojim! Kod mene ne postoji granica šta bih sve za porodicu učinio. Čak bih i decu oteo od majke - šokirao je izjavom tada Jovančević.

