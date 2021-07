NASTAVLJA SE DOMINACIJA ŽENA U NAJGLEDANIJEM RIJALITIJU: U najuzbudljivijoj noći region odlučio da je pobednica 'Zadruge 4' Nadica Zeljković!

Spektakl!

Spektakularnom superfnalnom noći uspešno je završena četvrta sezona najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima “Zadruga”. Milionska publika širom regiona pratila je uživo prenos superfinala i proglašenje pobednika hiper rijalitija “Zadruge 4” – Nadica Zeljković. Tokom svih deset meseci, publika je glasala za svoje favorite, a upravo glasovi gledalaca iz regiona su na kraju odlučili da prvo mesto i vrednu novčanu nagradu od 50.000 evra, među skoro 80 zadrugara koji su učestvovali, osvoji upravo Nadica Zeljković, dok je drugoplasirana Milica Kemez osvojila montažnu kuću.

Noć je protekla u znaku velikih iznenađenja i obrta u plasmanu, neočekivanih situacija i susreta među starim zadrugarima, a najveće interesovanje pobudio je susret Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, koji su se uživo u superfinalu i pomirili, kao i sukob Marka Janjuševića Janjuša sa ocem Maje Marinković, sa kojom je po izlasku i definitivno završio ljubavni odnos.

Od 16 superfinalista, odlukom gledalaca na kraju je ostalo top pet – Fran Pujas, Jovana Ljubisavljević, Miljana Kulić, Milica Kemez i Nadica Zeljković. U neizvesnom finišu superfinalne večeri, u kom je odnos glasova bio 28 prema 31 odsto, pobedu je odnela Nadica, majka Kije Kockar koja je pobedila u prvoj sezoni „Zadruge“.

I tokom prve tri sezone, “Zaduga” je bila ubedljvo najgledaniji format u Srbiji, a prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti agencije Nilsen, taj trend nastavljen je i u četvrtoj sezoni.

Tokom deset meseci, tačnije od 6. septembra 2020. godine kada je “Zadruga 4” počela pa sve do početka jula 2021. godine, svakog dana je uz TV Pink i najgledaniji rijaliti bilo 1.400.000 gledalaca na dnevnom nivou, dok je ukupan auditorijum od septembra do jula neverovatnih 6.000.000 gledalaca. To znači da je čak 88 odsto populacije starije od četiri godine bilo u određenom periodu u toku dana uz “Zadrugu”.

Upravo 88 odsto populacije Srbije je gledalo u proseku 122 emisije, odnosno bar jedan deo emisija posvećenih “Zadruzi”: “Zadruga – Izbor potrčka”, “Pretres nedelje sa Milanom”, “Zadruga – Gledanje snimaka”, “Zadruga – Pitanja gledalaca”, “Zadruga – Nominacije”, “Zadruga – Pitanja novinara”, “Zadruga – Izbacivanje” i druge.

U prilog tome da je još jedna fantastična sezona “Zadruge” iza nas, kada je gledanost u pitanju, govori i podatak da je gledanost hiper rijalitija rasla iz meseca u mesec. U toku trajanja “Zadruge 4“, od useljenja 6. septembra 2020. godine do 7. jula 2021. godine, televizija Pink je bila apsolutno najgledanija u odnosu na sve preostale emitere sa nacionalnom frekvencijom. Dominacija “Zadruge” u konkurenciji svih nacionalnih televizija jasno je vidljiva i u posebnim kategorijama gledalaca, pa je tako najviše vremena uz najgledaniji rijaliti provela publika urbanih sredina starosti od 15 do 45 godina. U ovoj kategoriji publike, gledanost „Zadruge 4“ približna je gledanosti svih pretostalih nacionalnih kanala zajedno.

Pored ovih impresivnih rezultata koji su je učini najuspešnijom do sada, “Zadrugu 4” obeležile su i druge brojke. Za 10 meseci, kroz “Zadrugu” je prošlo 78 zadrugara različitih profila, a iako su se trudili da se pokažu u najboljem svetlu, posvađali su se čak 3.234 puta. Neverovatnih 500 zaposlenih se svakodnevno trudilo da zabeleži svaki momenat. U sezoni koja ostaje za nama, proizvedeno je 7.378 sati programa. Proteklih 46 nedelja bile su realizovane 552 emisije, od čega vam je samo Dušica Jakovljević poželela dobrodošlicu više od 100 puta. Milan Milošević je postavio više od 132.000 vaših pitanja, dok je četvrtkom otkrivao razne tajne zadrugara. Milan je tačno 283 puta bio sa vama u dnevnim i noćnim emisijama. Sa druge strane, Darko Tanasijević i Dragan Marinković Maca su tačno 145 puta otkrili ko se bori za opstanak u „Zadruzi“, ali i kakvog su takmičarskog duha naši zadrugari.

Na društvenim mrežama, “Zadruga” je opravdala i potvrdila poverenje milionske publike. Zvanični Jutjub kanal „Zadruge“ broji 1.720.000 pratilaca, a samo ova „Zadruga“ je imala 3.6 biliona pregleda i više od 169.000.000 odgledanih sati. Takođe, Instagram stranicu “Zadruge” dnevno poseti čak 2.500.000 ljudi.

Važno je napomenuti i da su dešavanja tokom svih deset meseci trajanja rijalitija, pratile sve najvažnije medijske kuće u Srbiji, koje su izveštavale i sa spektakularnog superfinala. To dodatno govori u prilog činjenici da je “Zadruga” zaista najgledaniji rijaliti u Srbiji i na Balkanu.

Hvala gledaocima koji su netremice pratili četvrtu sezonu rijalitija “Zadruga” – uz pomoć milionskog auditorijuma u regionu, televizija Pink i hiper rijaliti upisali su nove rekorde. Publika je dokazala da nam je verna, a “Zadruga” je dokazala da uvek može da nadmaši prethodnu sezonu. Zbog gledalaca koji najgledaniji rijaliti prate već četiri godine, uveliko se sprema “Zadruga 5”, koja će, verujemo, doneti još više inovacija i novih oborenih rekorda.

Autor: M.Đ.