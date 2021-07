Samo u "Premijera - Vikend specijalu"

Pevačica Svetlana Ceca Ražantović sinoć je nastupila u Ljuboviji pred više od 20.000 ljudi i time počela letnju turneju. Ni veliki pljusak nije sprečio pevačicu da se dobro provede sa publikom, a pred kamerama emisije "Premijera - Vikend specijal" otkrila je mnogo toga.

- Ma nije me bilo briga što pada kiša, samo sam odlepila veštačke trepavice, dala bek vokalu da mi ne smetaju i nastavila sam da uživam sa publikom. Topli letnji pljusak. Ako je onoliki broj ljudi mogao da stoji na kiši, mogu i ja. Koncert je bio emotivan, veseo, energičan, uživala sam. Ogroman je kompliment kada te toliko ljudi voli i želi da sluša tvoju muziku, ja trajem 34 godine i dan danas obaram rekorde i ljudi me vole. Zaista sam srećna, uželela sam se posla, publike, oni mene. I da ne snimim više nikad ništa, mogu da pevam 10 sati bez prestanka. Prvi put sam otpevala "Neću dugo" na nastupu, ljudi su je uvek slušali za svoju dušu, a onda je eksplodirala odjednom. Uspeo je eksperiment, svi su pevali i bili zadovoljni - rekla je Ceca.

O MARINI TUCAKOVIĆ

- Tražim pesme, ima tu par melodija koje su fantastične, čekam da Marina da zeleno svetlo, da bude stabilna, da može da se posveti tome. Gledala sam intervju u Premijeri koji ste imali sa njom. Naš odnos je prerastao u sjajno, stabilno prijateljstvo i iz toga su se javljali njoj tekstovi u glavi. Ima tu talentovanih ljudi, ali ona je posebna. Barem u mojoj karijeri je pokazala to. Ja sam jako emotivno vezana za nju, imam beskonačno poverenje u njenu procenu, talenat, ukus. Ne može da piše tako neko kao ona ako nije sjajan čovek, njena duša nema granicu. Ja tu ženu iskonski obožavam.

PONOVO UŠĆE?

- Rekla sam i ako ne snimim album, organizovaću žurku na Ušću sledeće godine, znam da će to biti ludilo atmosfera, preko 100.000, ja imam sjajnu publiku i mogu da se pohvalim da ja zaista radim ogromne kapacitete, od 2002. godine, od Marakane pa do danas. Statistike to pokazuju i držim rekorde svuda po poseti, što je za mene ogromna čast i zadovoljstvo. Imati na jednom mestu na hiljade i hiljade ljudi, gde ljudi plate kartu i dođu da se provedu, nikada nisam imala nijedan incident i to je pokazatelj kakav profil ljudi privlači moja muzika. Ima i dece i omladine i zrelih ljudi, poslovnih profila svih i starosnih doba.

ŠTA SU JE GODINE NAUČILE?

- Naučile su me da pogrešno percipiramo život. On je jedan i jedinstven i treba što kvalitetnije da ga koristimo, a to znači da se okružimo pozitivnim ljudima, da imamo pozitivne misli, budemo veseli. Čovek mora da gradi sebe, da bude što čvršći, što jači. Najbitnije je biti pozitivan, ako ste iznutra zadovoljni, onda ćete biti i spolja lepi.

UNUK ŽELJKO JE PROMENIO NJEN ŽIVOT

- U moj život je ušetao momak u kog ću biti zaljubljena celog života. To je moj unuk Željko, jako liči na Veljka, a i on je na mene, ali neće da prizna, ali ja mogu da kažem šta hoću (smeh). Željko je svoj, neposredno dete, dok sam se odmarala, on je sve vreme bio sa mnom, sa bakom Danijelom i bakom Lidijom, ja sam mu drugarica, naučile su ga da me zove Ceca (smeh). On pleni svojom pozitivnom energijom, tačno se vidi da je dete voljeno, maženo i paženo.

O VAKCINACIJI

- Tamo (na Kipru) raste korona, možda opet dođe do zaključavanja. Imaju isti problem kao kod nas, ljudi su stali sa vakcinacijom, ja apelujem na ljude da se ne boje, na tim vakcinama rade eminentni stručnjaci, moramo da to suzbijemo da bismo nastavili da živimo. Ja nisam imala strah, kretala sam se, ljudi su mi prilazili, na Kipru je dosta naših, tamo je bugarskih državljana koji dosta rade, ja znam da sam vakcinisana, radim na svom imunitetu, to nam je način života i moramo da se trudimo. Mislim da nam ne treba ponovo zaključavanje, što se mora, mora se, a to je jedini način da izađemo iz ove situacije.

O DEMANTIMA

- Ja sam 34 godine u medijima, pa kad nešto izađe za moje kolege, ja proveravam. Za mene pišu svašta, ima svakakvih nebuloza. Dobila sam sa nekog bosanskog portala da ću pevati u crkvi u Srebrenici. Kakve budalaštine ljudima padaju na pamet. Neke treba stvarno da bude sramota. A postoje ljudi koji izuzetno veruju medijima, ko šta radi, ja moram nešto da demantujem.

O ANASTASIJI I NJENOJ UDAJI

- Što se mene tiče, može! (smeh). Meni i sestri dobro idu organizacije slavlja, ali je to pitanje za Anastasiju. Ja svog zeta obožavam, nemam ništa protiv, za mene je sve top.

O VELJKU

- Kakvi Kardašijanovi, oni su smešni, kod nas se spontane stvari dešavaju (smeh). Ja sam se pomirila sa tim da je boks njegov izbor, nije mi prijatno, ali sam mu podrška. To je neka trema, ja sam majka njegova, ali kada sam pored ringa mi je lakše nego pored ekrana. Tu je, na pola metra mi je, pratim akciju, on je dečko koji je posvećen sportu, ne zanima ga ništa drugo. Ja sam inače, sa mojim pokojnim Željkom, pratila borilačke sportove i jako ih volim, ali kada je tvoje dete u pitanju, drugačije su reakcije.

O LJUBAVI

- Sme Ceca da bude zaljubljena, što da ne? Ja ne volim da eksponiram svoj privatan život, to pripada meni i nije za šerovanje u javnost. Svako ima pravo na ljubav, izbor partnera, ali to ne treba da znači da ne treba da silazim sa naslovnih strana. Ja sam 21 godinu udovica i za te dve decenije nisam eksponirala emotivni život. Ali i drugim ljudima se ljubav i sve dešava, što ne bi i meni?

