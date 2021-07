Au, druže!

Maja Marinković, nakon izlaska iz Zadruge u superfinalnoj noći, za Pink.rs progovorila je o svom učešću u rijalitiju, navodima oca Takija da se sele u inostranstvo, sukobima sa Markom Janjuševićem Janjušem, ali i najsvežijim prozivkama od strane Ane Korać da je kopira kada je celokupan stajling u pitanju, što se odnosilo i na njenu haljinu u superfinalnoj noći koju je pocepala, ali i onu koju je na kraju obukla.

- Ja sam 100% bila iskrena. Oboje smo grešili, ja uvek idem glavom kroz zid, i to u bukvalnom smislu. Naravno to ne treba niko da praktikuje, to nije zdravo i ne treba da se radi, ali... - rekla je Maja o svojim postupcima zbog Janjuša, a onda se ostrvila na Anu Korać.

- Ja sam navikla da toliko ljudi šlepam preko svojih leđa. Ona haljina je završila neslavno, nije neka haljina pravljena samo za jednu osobu. Ja sam neko ko može da nosi šta god poželi. Mogu sebi to da omogućim. Ne intereruje me to šta ko kaže, to su zaludni ljudi koji nemaju pametnija posla už životu, pa ajde malo preko Maje - kaže Marinkovićeva, a o selidbi u Švedsku i mogućim plastičnim operacijama u budućnosti poručila je:

- Hoću da se posvetim sebi, svojoj porodici. To ćemo videti, svaka žena treba nešto da ulepšava. Ako mi se budu grudi radile, ja ću uraditi. Taki je rekao to da idemo van Srbije, ne znam odakle mu ta ideja. Nemam ja od koga da bežim, radiću šta ću ja raditi. Tek sam izašla, videću šta ću raditi - rekla je Maja za Pink.rs.

Autor: M.K.