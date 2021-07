NE KRIJE ODUŠEVLJENJE ZBOG SVOG USPEHA! Aleks bez dlake na jeziku o svim zadugarima, Tara i Ša su za nju DNO DNA! (VIDEO)

Nije nikoga štedela!

Aleksandra Nikolić se pojavila na žurki na velelepnom imanju sa osmehom na licu. Bivša zadrugarka nije krila oduševljenje što je osvojila visoko 8. mesto, pa nam je pored toga otkrila i kako je protekao susret sa majkom, ali i o odnosima sa zadrugarima:

Moram reći da se osećam fenomenalno, i mnogo mi je drago što sam ovde. Ja sam smatrala da ću ispasti u drugom, trećem mesecu, ali mi je drago što sam bila 8. to je visok plasman, i drago mi je zbog Nadice - rekla je Aleks.

Nakon susreta sa majkom, ona je meni rekla da me voli, zamera mi neke stvari, ali ja sam njena ćerka i ona je uvek uz mene - dodala je Aleks o svojoj majci.

Ja se kajem što sam ljudima dala za pravo da pričaju stavri o meni koje se njih ne tiču, ali sada sam ja okej.

Moram da kažem da sam ja Maji rekla da treba da bude na strani oca, i drago mi je što me je na neki način poslušala. Takođe smatram da oni koji su pričali da ja igram rijaliti, pa oni su ispali pre mene. Za Taru i Ša nemam komentari. Razočarao me je, sve vreme je pričao da voli Ivanu, ali onda da izađe i da se poljubi sa Tarom, to je dno dna - kometarisla je Aleks Taru i Ša.

Što se tiče mog i Matorinog odnosa, to je prijateljstvo, a Matoroj se sviđaju mnoge devojke tako da to nije strano. Popričaćemo ona i ja - ispičala je Aleks o odnosu sa bivšom zadrugarkom.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.B.