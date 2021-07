Otvorila dušu!

Pobednica Zadruge 4, Nadica Zeljković u intervjuu za Pink.rs otkrila je kako je porvela dan nakon završetka rijalitija, pa obelodanila detalje razgovora sa ćerkom Kijom Kockar.

- Kija me je prvo odvela kući i izgrlila me i izljubila me, ona me puno voli, kao i ja nju. Vetar smo u leđa jedna drugoj. Krivo joj je bilo zbog vređanja i skrnavljenja njenog oca. Vodila me u šoping, pripremila mi je da jedem i zamerila mi je što sam debela. Zamerila mi je što sam se nervirala zbog pominjanja porodice. Ono što u sebi posedujem, niko ne može da mi oduzme - rekla je Nadica i otkrila šta zamera zadrugarima.

- Zameram zadrugarima što se nisu ponašali prirodno, mnogo bi bolji plasman imali da su se ponašali prirodno. Ja impulsivno reagujem za crnim stolom, držim se svog stava. Trebalo je prirodno da se ponašaju, menjaju partnere kako hoće, nikad ne znaš ko je sa kim. Ali dobro, mladost - ludost - rekla je pobednica Zadruge 4 i dodala:

- Dočekalo me je na hiljade poruka. Hvala puno svima na podršci, nisam ja za džabe pobednica,ipak sam ja u javnosti preko 30 godina. Vole me moji gosti, vole me sportisti, još samo da se udam.

Ceo intervju sa ovogodišnjom pobednicom ''Zadruge'' pogledajte u nastavku:

Autor: S. K. M.K.