SLOBA OTKRIO KOLIKO JE ULOŽIO U ALBUM I NIJE MU ŽAO! Radanović priznao i zbog čega se na njegovoj promociji nije pojavila Ceca!

Ne žali para!

Pevač Slobodan Radanović postao je pravi heroj među estradom kada je pre nekoliko dana smirio razjarenog napadača u teretani, koji je pretukao radnicu. Iako je u tom trenutku u blizini bilo mnogo momaka koji su trenirali, pevač je jedini dotrčao i smirio situaciju.

- Ne osećam se kao heroj, kako me mnogi predstavljaju. Uradio sam najnormalniju stvar. Izveo sam onog čoveka napolje. Šteta što nisam stigao ranije sigurno bih to sprečio. Vidim da je i taj momak rekao da sam ga smirio, što i jeste. Nisam došao da ga prebijem pa da to eskalira još više, nego da ga smirim, a postoje organi reda koji će to sada rešiti, kaže Sloba koji ističe da nije dobijao pretnje nakon toga.

- Zašto bih dobijao, pa nisam ništa loše uradio? Kao klinac sam radio kao obezbeđenje, trebao mi je džeparac, zato poštujem sve momke koji za mizerne dnevnice stavljaju glavu u torbu.

Sloba je promovisao i prvi album “Momak iz provincije”, a posebno je emotivan što su na promociji bile njegova devojka Jelena i majka.

- Devojka mi je bila velika podrška oko ove organizacije i svega oko albuma. Neizmerno sam joj zahvalan. Majka je ponosna, drago mi je što je tu jer nije mnogo pokretna i znam da nije bila u stanju da dođe, rekao je Radanović koji se prisetio i pokojnog oca.

- Ovo mi je druga promocija, prva ja bila za pesmu “Kocka” i on je tada bio. Osećam gubitak još uvek, žao mi je što nije uz mene sada ali tu je u mislima.

Pevač kaže da ima zakazane nastupe do decembra i da mu je drago što je tako, ali se boji novih mera zbog pandemije koje to mogu poremetiti. On otkriva da je u novi album uložio skoro koliko bi u jednosoban stan u Beogradu.

- Ja sam ekonomičan čovek, nisam nikome dužan. Izneo sam to muški kako treba, ali ne bih o ciframa. Možda je kao jednosoban stan u Beogradu, ali nije mi žao. Volim da poklanjam i ovo je poklon mojoj publici. Nisam čovek koga zanimaju neke bahatosti, vozim isti auto tri godine, a za novac koji sam uložio u prvi album sam mogao da kupim dobar automobil.

On ističe da za razliku od svojih kolega nema obezbeđenje.

- Nemam dugove i dušmane, ne plašim se pa mislim da nema potrebe da imam obezbeđenje. Nikada sebe nisam doživljavao kao zvezdu, vodim normalan život družim se sa ljudima sa kojima sam se družio pre 15 godina. Doživjavam sebe samo kao uspešnog u svom poslu kaže Sloba, a na konstataciju da je toliko nabildovan da mu obezbeđenje i ne treba kroz osmeh kaže:

- Sada ću malo na dijetu. Trening je jedino što me, pored porodice i ljubavi, održava u životu.

Na pitanja da prokomentariše pobedu bivše tašte Nadice Zeljković u rijalitiju “Zadruga” i da li je pozvao Kiju na promociju, šturo je odgovarao.

- Nisam zvao Kiju, niti Nadici čestitao pobedu. Nisam gledao finale rijalitija, ali svaka čast, publika je glasala tako - kaže pevač koji se pohvalio da mu je na prvencu čestitala Ceca Ražnatović:

- Čestitala mi je i poželela sreću. Prehlađena je, pa nije mogla da dođe, videli ste da je pevala na kiši.

Autor: M.K.