Tanjin drug izneo detalje zbog kojih će javnost zanemeti!

Prijatelj Tanje Savić odlučio je da izađe u javnost i otkrije šta je sve pevačica navodno doživljavala od supruga Dušana Jovančevića.

- Dušan je narkoman koji je maltretirao i tukao Tanju! Kupovao je opijate njenim parama! Iako je zarađivala za hleb i izdržavala tog konja, on ju je tukao posle nastupa! Jednom je zakasnila kući 15 minuta, a on joj je lupio šamar! Mnoge takve scene gledao sam svojim očima - kazao je Bane Đokić, Tanjin drug.

- Bolesnik se iživljavao nad njom! Znam da joj je posle jednog nastupa na splavu uzeo sve pare i izbacio je golu i bosu na ulicu! Onda je pobegao u Sremsku Mitrovicu kod rođaka dok se situacija nije smirila. Dušan, inače, ima svoj novac iz Australije, ali je sve čuvao. Govorio je da mu ne pada na pamet da troši svoj novac u Srbiji i da će da odvede Tanju u Australiju, ako ovde ne napravi nikakvu karijeru - dodaje prijatelj pevačice.

- Zabranjivao joj je da se druži sa kolegama, čak i kontakt sa roditeljima i rođenom sestrom. Nije imala hrabrosti da se skloni od njega. Optužio me je da sam uzimao njene pare od Jutjuba. Naravno da to nisam radio. Prekinuli smo da se družimo upravo zbog njega, jer joj je on sve branio - zaključuje Bane.

Autor: M.K.