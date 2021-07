MILICA TODOROVIĆ SE ČULA SA STRUGAROM: Bivši joj dobio SINA, a pevačica priznala zbog čega je morala odmah da mu se javi!

Ona takođe ističe da ono što je na prvu loptu privuče kod jačeg pola nije fizički izgled.

Milica Todorović nedavno se vratila sa mora, gde se nedelju dana odmarala u ženskom društvu. Kako je sama priznala, Egipćani su joj dobacivali i pomalo se udvarali, ali sve na nivou šaljivih komentara. Od kada je raskinula vezu sa Petrom Strugarom, pevačica je sama i ističe da joj trenutni status jako odgovara.

- Svi me pitaju imam li dečka i zašto nemam - kroz osmeh kaže Milica pa nastavlja:

- Kod mene je to sve stvar sudbine, kako nas bog namesti, tako će da bude. Nikad ne znaš kad će neko da naiđe, pa da kažeš “jao, šta je ovo”, ali sad mi baš prija da budem malo sama sa sobom.

Ona takođe ističe da ono što je na prvu loptu privuče kod jačeg pola nije fizički izgled.

- Ma uopšte ne mora da me prvo zainteresuje fizički izgled, već je u pitanju energija. Prosto se desi to nešto u vazduhu i uvek je tako bilo do sada. Vidiš nekog i prosto grune u tebe ta energija, i onda se zapitaš - šta ovo bi - iskreno kaže pevačica koja ne krije da je ostala u korektnim odnosima sa Petrom Strugarom, nakon raskida, kao i da mu je čestitala što je dobio sina.

- Naravno da sam mu čestitala, to je prelepa životna stvar. Rodilo se jedno malo živo biće i ne znam zašto ljudi to nešto okreću i misle da je to nešto nenormalno - da se bivšem čestita. To su životne lepe stvari, tako da sam mu poželela sve najbolje.

Pred sam povratak nastupima Milica je iskoristila vreme da napuni baterije na moru sa drugaricama, ali priznaje da joj to nije bio dobar finansijski potez.

- Mnogo se radujem što ću opet da radim i što se vraćam nastupima. Doduše, zakazala sam bila more odavno pre nego što su popustile mere i onda je sve krenulo da se otvara, te sam samo rekla je l’ moguće da ja idem na odmor kad treba da radim - šaljivo kaže pevačica, a na konstataciju da deluje da ne kuburi sa finansijama jer je išla na more dok njene kolege hrle ka poslu, ona kroz smeh dodaje:

- Pa Egipat mogu da priuštim.

Poput svih njenih kolega i Milica je imala težak period od godinu dana kada nije mogla da zarađuje od nastupa. Kako sama kaže, ranije nije dobro raspolagala novcem, što se zbog pandemije korona virusa sada prom­enilo.

- Uvek se častim od honorara, pog­otovo ako let­im negde. Zn­ate kakve smo mi žene, prodavnice na aerodromu ne zaboilazim. Ali svakako da ću od sada biti pametnija. Da mi je neko rekao da će biti tako, ne bih mu verovala, jer sam poprilično neorganizovana što se tiče finansija. Čim zaradim nešto idem da kupim ovo ili ono, a trebalo bi malo drugačije da se razmišlja - kaže Todorovićeva i odgovara da li joj se nekad desilo da ostane skroz bez novca jer se zanela u šopingu:

- Dešavalo mi se, jer imam nekih 500 kartica i onda više ne znam na kojoj imam novca ili nemam kad tako odem i samo kupujem.

