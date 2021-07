NIJE DUGO IZDRŽALA! Maja Marinković uradila još jednu estetsku korekciju! Odmah se javno pohvalila! (FOTO)

Uživa u korigovanju izgleda!

Jedna od najitrigantnijih učesnica "Zadruge 4", Maja Marinković, poznata je po brojnim estetskim korekcijama na licu i telu, o kojima je otvoreno pričala u javnosti.

Sada se odlučila za još jednu posetu plastičnom hirurgu, ne bi li "osvežila" izgled, a rezultatom je, po svemu sudeći, prezadovoljna.

Ona je, naime, ubrizgala botoks u lice, a na društvenim mrežama nije krila korekciju.

Kako sada izgleda pogledajte u nastavku, a šta je sledeće na listi korigovanja, ostaje nam da ispratimo u narednom periodu.

Inače, Taki ponosno ističe da je svojoj mezimici platio sve plastične operacije i da su ga koštale 20.000 evra.

- Ja sam Maji platio sve operacije - grudi, napumpao sam joj i usta, i nosić, sve tetovaže. Sve sam ja to platio. To je koštalo oko 20.000 evra. Htela je da bude ko neke svetske glumice. Ozbiljne pare je ona iznela iz prošle Zadruge, a u kući je na kraju ostavila 100 evra. Sve je potrošila - na Janjuša, na rođendan 5.000 evra, proslave neke. Nema ona nikakve porno slike i snimke u telefonu, on stoji kod mene u sefu. Sve ja njene poruke ja imam, ja vodim njen Instagram - rekao je Majin otac nedavno.

Autor: M.M.