ŠOK! ONA MU JE SIGURNA KOMBINACIJA! Isplivale skandalozne fotografije Darka Lazića sa potencijalnom devojkom! Sa njom vara i Marinu i Barbaru?! (FOTO)

Drama u najavi!

Darko Lazić ne može da bude veran svojim zvaničnim ženama i devojkama, ali ljubavnici očigledno može. To se zaključuje jer je skoro sve, kako saznajemo, varao s istom devojkom - Gabrijelom Brnjos.

Iako je nedavno otkriveno da je Lazić u vezi s koleginicom Barbarom Bobak, nekoliko dana kasnije su se pojavile njegove i Gabrijeline fotografije. Ona ih je podelila na svom Instagram storiju, a na njima se vidi koliko su bliski. Počelo je da se šuška da je uporedo i s Gabrijelom i s Barbarom, a kako smo saznali od izvora bliskog pevaču, Brnjoseva je već dugo u njegovom životu.

Ova dvadesetjednogodišnja studentkinja iz Bosne i Hercegovine se amaterski bavi pevanjem, pa je jasno da je Lazić slab na pevačice. Podsetimo, i njegov prva žena Ana Sević je njegova koleginica, kao i Barbara, jedino je bivša verenica Marina Gagić daleko od mikrofona i estrade.

Da su Gabrijela i Darko Lazić dugo bliski i da se već godinama viđaju, dokazuje i fotografija iz 2019. godine, koju je ova crnka pre nekoliko dana podelila na svom profilu na Instagramu. Ona je tada imala samo 19 godina i nije joj smetalo što je pevač u vanbračnoj vezi s Marinom. Na fotografiji se jasno vidi Darkova istetovirana ruka, koju je ona i označila strelicom, a i tagovala ga je, kao i njegovu kumu Andreanu Čekić, te je jasno da se od ove zvezde nisu skrivali.

Inače, kako mediji pišu, Gabrijela je upoznala Lazića još dok je bila devojčica. - Gabrijela i Darko se poznaju još od 2011. godine. Ona je tad baš bila mala, imala je samo 11 godina. Pratila je njegovu karijeru i nastupe, a on je, kada je porasla, pohvalio kako ima lep glas i kako će moći jednog dana da postane uspešna pevačica. Čini se da je njoj to bilo dovoljno da počne da se druži s njim. Oni se godinama viđaju, izlaze zajedno i dosta su prisni. Stalno se slikaju i snimaju, ali na društvene mreže ona to pušta na kašičicu. Darko ju je upoznao sa svojom kumom i najboljom prijateljicom Andreanom Čekić, ali nije ona jedina koja je zna. Lazić često peva po Bosni, a Gabrijela mu je tamo redovna pratnja - ispričao nam je izvor blizak Laziću. Da podsetimo, Darko Lazić je 2019. godine bio u vanbračnoj zajednici s Marinom, s kojom ima sina Alekseja, a sada je u emotivnoj vezi sa Barbarom Bobak, za koju se spekuliše da je bila s njim još dok je živeo sa Marinom. Do pre nešto više od mesec dana i on i Gagićeva su tvrdili da su na privremenoj pauzi i da će se njihova emotivna veza nastaviti, sve dok pevač nije objavio nekoliko fotografija na kojima je u prisnim odnosima sa različitim devojkama. Tada je Marina za Kurir rekla da je definitivno stavila tačku na vanbračnu zajednicu sa njim, a Lazić nije imao kud, pa je i on isto to priznao. Marini su bile preko glave sve njegove avanture, a kako će reagovati Barbara kada sazna da i nju vara sa devojkom sa kojom je varao Marinu, ostaje da vidimo.

