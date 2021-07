'ZNAM DA ĆE MI SE JAVITI' Maja Marinković otvorila dušu o Janjušu, pa najavila ponovni odlazak kod plastičara: Izmeniću još neke stvari na sebi

"Namerno me je provocirao, znao je da ću da poludim" - kaže Maja.

Marko Janjušević Janjuš čvrsto je obećao da se više u životu neće javiti, međutim, ona ne misli tako, priznala je u intervjuu za domaće medije.

- Jedno su želje, a drugo mogućnosti. Znam da će uskoro da se javi jer je tako bilo i kad smo prošli put izašli iz rijalitija. On mene voli, to je i sam pričao, tako da neću da sumnjam. Jasno mi je da mu nedostaje porodica, ali čim bude proveo dovoljno vremena sa njima, meni će da se javi.

Da li se tvoj otac Taki smirio posle okršaja s Janjušem?

- Taki je besan, on je hteo da napravi haos na finalu i po svaku cenu hoće da odvoji Janjuša od mene. Razumem ga jer smatra da Marko i ja nemamo budućnost, tako da s ove tačke gledišta on ne bi da se pomirimo. Ne razmišljam ni ja sada o pomirenju. Hoću da se fokusiram na neke druge stvari, na porodicu i karijeru.

Šta te je posle svega najviše povredilo?

- To što je Janjuš konstantno radio stvari za koje je znao da me nerviraju. Namerno me je provocirao, znao je da ću da poludim, a sve da bih sebe povredila. Ako nekoga stvarno volite, nećete da nervirate tu osobu, nego ćete da se trudite da budete u što boljem odnosu.

I kako bi Taki reagovao da zatekne Janjuša u tvom stanu?

- Ne smem ni da razmišljam o tome. Mislim da Taki više nema nameru da gleda moje ispade i svađe s Janjušem i i da je to razlog što je doneo takvu odluku. Ne bih svakako sad da ih spajam jer su obojica ljuta jedan na drugoga.

Kako podnosiš kritike na račun tvog učešća u rijalitiju?

- Nisam bila svetica, ali sam bila iskrena do koske, zato me i ne zanima šta ljudi pričaju. Nisam glumila nikome prijatelja, nisam glumila ljubav i nisam glumila tokom svađa. Bila sam ono što sam i u spoljnom svetu, a na kraju krajeva, svako ima pravo na svoje mišljenje.

Da li si preterivala kad si tokom svađa udarala glavom o zid?

- Bilo je trenutaka kada sam stvarno gubila kontrolu, ali sam se posle toga i kajala. Niko nije vredan toga da sebe povredim, ali tako reagujem i tu ne mogu ništa da promenim. Svakako, kad su takve stvari u pitanju, normalno je da doživite nervni slom. Mi smo u rijalitiju osuđeni jedni na druge i ne možete samo da odete napolje kad ste na nekoga ljuti. Zato sve tako eskalira i to je normalno.

Uskoro se opet operišem - Konačno sam zadovoljna izgledom, ali planiram da izmenim još neke stvari na sebi. Nije u pitanju teži zahvat, ali pustiću da sami primetite šta sam uradila kad se sve završi. Zato ne bih da pričam o tome, uveliko se dogovaram s doktorom o svemu. Tata tvrdi da mi ništa nije potrebno, ali uvek sebi nalazim mane, čak i kad ih stvarno nemam - rekla je Marinkovićka.

Autor: pink.rs